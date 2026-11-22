Współprzewodniczący szczytu COP31 w tureckiej Antalyi, minister środowiska Turcji Murat Kurum, poinformował, że negocjacje zakończą się bez wypracowania wspólnego porozumienia przez delegatów.

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COP31 w Antalyi bez wspólnego porozumienia

Rozmowy trwały ponad dwa tygodnie i zostały przedłużone o kolejne dwa dni. Podczas sesji plenarnej kończącej konferencję Kurum potwierdził, że uczestniczące w niej państwa nie osiągnęły kompromisu. Zapowiedział również, że nie przedstawi kolejnego projektu dokumentu. Następnie opuścił salę, gdy przedstawiciele poszczególnych krajów wygłaszali swoje przemówienia.

– Nic więcej nie da się zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Skoro mamy 196 krajów, to one podejmą decyzję, a my ją uszanujemy – powiedział turecki minister. Podkreślił też, że od tej chwili nie będzie już żadnego nowego tekstu porozumienia.

Unia Europejska odrzuciła projekt porozumienia

Jak przekazała agencja Reutera, ostateczna propozycja dokumentu, przedstawiona przez Kuruma w niedzielę nad ranem, spotkała się ze sprzeciwem Unii Europejskiej i innych uczestników negocjacji. Ich zdaniem projekt był zbyt słaby, aby skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

Irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien poinformował, że Unia Europejska nie może poprzeć przedstawionego porozumienia. Jednym z głównych powodów był brak odniesienia do paliw kopalnych, które – jak wskazują naukowcy – są główną przyczyną globalnego ocieplenia.

– To niedopuszczalne, aby dokument dotyczący klimatu w ogóle nie odnosił się do paliw kopalnych ani do kwestii odchodzenia od nich – podkreślił O’Brien.

Sprzeciw wobec projektu zgłosiła również Panama. Przedstawiciele tego kraju argumentowali, że zaproponowany tekst nie odzwierciedla skali kryzysu klimatycznego ani pilnej potrzeby podejmowania działań, które pozwoliłyby go powstrzymać.

Ostatnie takie fiasko podczas szczytu w Kopenhadze

Brak porozumienia zaakceptowanego przez wszystkie uczestniczące strony jest rzadkim zjawiskiem podczas konferencji klimatycznych. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w 2009 roku, gdy negocjacje podczas szczytu COP w Kopenhadze nie doprowadziły do wypracowania wspólnego dokumentu.

Tegoroczna konferencja odbywa się w szczególnym momencie dla międzynarodowej polityki klimatycznej. Jest pierwszym szczytem COP po tym, jak w październiku agencja ONZ ds. środowiska potwierdziła, że wzrost średniej globalnej temperatury przekroczy próg 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem z epoki przedindustrialnej.

Państwa zobowiązały się ponad dekadę temu, podczas konferencji klimatycznej w Paryżu, do podejmowania działań mających na celu niedopuszczenie do przekroczenia tej wartości.

Co oznacza brak porozumienia na COP31?

Szczyty COP są głównym forum międzynarodowej współpracy, za pośrednictwem, którego państwa koordynują działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Brak nowego porozumienia w Antalyi nie oznacza jednak unieważnienia wcześniejszych ustaleń.

Nie zostają w ten sposób anulowane zobowiązania przyjęte podczas poprzednich konferencji klimatycznych. Nadal obowiązują również ramy techniczne i prawne regulujące międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.