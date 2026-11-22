Głosowanie w okręgu nr 20 rozpoczęło się zgodnie z planem – w większości obwodów o godz. 7, w jednym obwodzie odrębnym o godz. 8, a w czterech takich obwodach o godz. 9 – poinformował PAP Grzegorz Junke z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

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Wybory rozpisano po śmierci senatora gen. Mirosława Różańskiego, który zmarł 24 sierpnia 2026 r.

Wybory uzupełniające do Senatu po śmierci gen. Mirosława Różańskiego

Do udziału w wyborach uprawionych jest 242 805 osób. Głosowanie potrwa do godz. 21, do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. W okręgu nr 20 są 284 obwody, w tym 11 odrębnych (w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych). Wszystkie lokale wyborcze rozpoczęły pracę zgodnie z planem.

Na karcie do głosowania należy postawić znak „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, jego brak czy też więcej znaków sprawią, że głos będzie nieważny.

O miejsce w Senacie w niedzielnych wyborach ubiega się czworo kandydatów: Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie), Tomasz Naruszewicz (KWW Tomasza Naruszewicza), Zdzisława Różańska (KWW Koalicji 15 Października) i Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn).

Gen. Mirosław Różański, senator XI kadencji, w latach 2015-2017 dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Generał publicznie opowiadał o swojej walce ze szpiczakiem mnogim – złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego, który często dotyka osoby powyżej 55. roku życia.

– Uważałem, że jestem wręcz nieśmiertelny – nigdy nie zwracałem na to uwagi. Gdy pojawiła się diagnoza, świat dla mnie zadrżał. Wiedziałem, że na nowotwory się choruje, ale nigdy nie myślałem, że mnie to też dotknie, że stanę się częścią tego środowiska, tej rodziny osób chorujących na nowotwory – mówił w czerwcu w rozmowie z „Wprost”.