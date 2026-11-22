Masullo zaczął szukać dowodu uogólnionej hipotezy Riemanna na pierwszym roku doktoratu na Uniwersytecie Stanforda. Jego dawny promotor Brian Conrad od miesięcy czytał roboczy rękopis i przekazywał uwagi. Planowali dalszą wspólną pracę nad tekstem. Przed ogłoszeniem wyniku rękopis mieli przeczytać kolejni specjaliści.

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Podjęty przez nich problem sięga 1859 r., kiedy Bernhard Riemann powiązał rozmieszczenie liczb pierwszych z funkcją zwaną dzeta. Jeśli jego hipoteza okazałaby się prawdziwa, pozwoliłaby określić dokładność wzoru, który szacuje, ile liczb pierwszych znajduje się poniżej danej granicy.

O co chodzi w hipotezie Bernharda Riemanna

W języku matematyki chodzi o punkty, w których funkcja dzeta przyjmuje wartość zero. Według hipotezy, poza jedną dobrze znaną grupą, wszystkie punkty leżą na jednej prostej. Masullo próbował wykazać podobną własność dla całej rodziny pokrewnych funkcji.

Jednak, zanim Masullo skończył tekst, inny matematyk ogłosił wynik dotyczący tego samego problemu. W piątek 20 listopada Levent Alpöge z firmy Anthropic napisał w nocie na swojej stronie, że z pomocą modelu Claude uzyskał dowód klasycznej hipotezy Riemanna i jej uogólnienia dla funkcji Dirichleta. Dodatkowo udostępnił rozumowanie w języku Lean, w którym komputer może sprawdzać kolejne kroki dowodu. Jak wynika z raportu Andrew Sutherlanda z MIT, zapis zaakceptowały dwa niezależnie napisane programy. Praca Masulla miała szerszy cel, bo dotyczyła rodziny funkcji Heckego, obejmującej także funkcje Dirichleta, lecz kolejny rok pracy przestał wchodzić w grę.

Kilka godzin po ogłoszeniu Alpögego w sieci pojawił się więc 940-stronicowy szkic Masulla „The Music of the Primes”. Brian Conrad powiedział „The Washington Post”, że doniesienie o wyniku uzyskanym z AI postawiło ich przed trudnym wyborem. W zwykłych okolicznościach autor miałby czas, by poprawić błędy i wzmocnić argumentację przed ujawnieniem pracy. „Jeśli nic nie powiemy, utrwali się przekonanie, że ludzka twórczość wymaga korzystania z AI” – wyjaśnił.

Anthropic ogłasza dowód słynnej hipotezy Riemanna. Matematycy sprawdzają zapis

Rękopis udostępnił Ravi Vakil na blogu „Math 216”, związanym z jego wykładami z geometrii algebraicznej. Vakil jest profesorem matematyki na Stanfordzie i prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Znał Masulla jeszcze z czasów studiów doktoranckich. Oceniał jego rozprawę doktorską i pomagał zorganizować jego planowany powrót na Stanford, by mógł dokończyć pracę z Conradem. Vakil podkreślił, że Masullo pracował bez AI. „Teraz najlepiej udostępnić obecny szkic” – napisał, prosząc innych matematyków o sprawdzenie argumentu.

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W matematyce udostępnianie prac przed recenzją jest częste. Służy temu między innymi archiwum arXiv. W tym przypadku tekst ukazał się jako załącznik do wpisu na blogu, bez recenzji czasopisma. W rękopisie Masullo zwrócił się do matematyków zniechęconych tempem i tonem debaty słowami: „Wciąż tu jesteśmy. Żyjemy. Nigdzie się nie wybieramy”.

Po około ośmiu godzinach Vakil uzupełnił wpis. Kilka osób zgłosiło problemy w proponowanym dowodzie, które dostrzeżono z pomocą różnych modeli AI. Vakil nie podał szczegółów uwag. „Nie wypowiadam się na temat poprawności strategii dowodu” – zastrzegł. Zgłoszone problemy nadal wymagają wyjaśnienia.

O tym, co pozostało do zrobienia, mówi sam rękopis. Masullo przedstawia w nim wzór, w którym położenie zer badanej funkcji wiąże się z danymi arytmetycznymi. Z tego związku chce wyprowadzić wniosek o tym, gdzie zera mogą się znajdować.

We wstępie szkicuje, jak do niego dojść. Na stronie 522 rękopisu pozostawił jednak notatkę, by sformułować i udowodnić główne twierdzenia o położeniu zer. Dopiero pełny zapis tego przejścia pozwoli sprawdzić, czy metoda prowadzi do wniosku zapowiedzianego w pracy.