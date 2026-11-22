Wpis ministra spraw zagranicznych Litwy w serwisie X odnosił się do domniemanego sobotniego ataku dronów na obwód królewiecki. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+, regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji, przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk zarejestrowano „liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów”. W Bałtyjsku znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej.

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Aleksiej Biesprozwannych, gubernator obwodu królewieckiego, poinformował w sobotę wieczorem o uruchomieniu systemu ostrzegania przed dronami w rejonie (powiecie) niemańskim na północy tego terytorium, przy granicy z Litwą. „System zareagował na podejrzany obiekt nadlatujący z Litwy” – napisał na Telegramie. Ale władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie skomentowały dotychczas tych doniesień.

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko wyraził wątpliwości co do wiarygodności relacji napływających z obwodu królewieckiego. Jak napisał na Telegramie, jego zdaniem incydent mógł być rosyjską prowokacją, która miałaby na celu uzasadnienie ewentualnych agresywnych posunięć Kremla wobec któregoś z europejskich sąsiadów Rosji.

Baza w Bałtyjsku nie ma dla Ukrainy większego znaczenia. Ekspert kwestionuje sens uderzenia

Kowałenko zauważył, że rosyjskie kanały na Telegramie przekazywały doniesienia, iż zestrzelono co najmniej sześć dronów, ale nie przedstawiono na to żadnych wiarygodnych dowodów w postaci zdjęć czy nagrań wideo. Ukraiński ekspert zakwestionował również sens ewentualnego uderzenia na Bałtyjsk.

„Po co zadawać sobie tyle trudu – wykonując ogromny manewr okrężny – tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne” – zauważył, zwracając przy tym uwagę, że „rodzi to wiele pytań – między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów”.

Podobne wątpliwości wyraził Jan Matwiejew, analityk związany ze środowiskiem zmarłego w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. „Bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację – atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę. Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja” – stwierdził Matwiejew, cytowany przez niezależny portal Moscow Times.