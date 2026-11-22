W Bałtyjsku znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej.
Wpis ministra spraw zagranicznych Litwy w serwisie X odnosił się do domniemanego sobotniego ataku dronów na obwód królewiecki. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+, regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji, przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk zarejestrowano „liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów”. W Bałtyjsku znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej.
Aleksiej Biesprozwannych, gubernator obwodu królewieckiego, poinformował w sobotę wieczorem o uruchomieniu systemu ostrzegania przed dronami w rejonie (powiecie) niemańskim na północy tego terytorium, przy granicy z Litwą. „System zareagował na podejrzany obiekt nadlatujący z Litwy” – napisał na Telegramie. Ale władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie skomentowały dotychczas tych doniesień.
Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko wyraził wątpliwości co do wiarygodności relacji napływających z obwodu królewieckiego. Jak napisał na Telegramie, jego zdaniem incydent mógł być rosyjską prowokacją, która miałaby na celu uzasadnienie ewentualnych agresywnych posunięć Kremla wobec któregoś z europejskich sąsiadów Rosji.
Kowałenko zauważył, że rosyjskie kanały na Telegramie przekazywały doniesienia, iż zestrzelono co najmniej sześć dronów, ale nie przedstawiono na to żadnych wiarygodnych dowodów w postaci zdjęć czy nagrań wideo. Ukraiński ekspert zakwestionował również sens ewentualnego uderzenia na Bałtyjsk.
„Po co zadawać sobie tyle trudu – wykonując ogromny manewr okrężny – tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne” – zauważył, zwracając przy tym uwagę, że „rodzi to wiele pytań – między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów”.
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Podobne wątpliwości wyraził Jan Matwiejew, analityk związany ze środowiskiem zmarłego w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. „Bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację – atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę. Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja” – stwierdził Matwiejew, cytowany przez niezależny portal Moscow Times.
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