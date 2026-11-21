Wiadomość, opublikowana na portalu X przez brytyjskie konto społecznościowe DefenceGeek, została podchwycona przez różne włoskie media. Według ich doniesień, lotom wojskowym wydano polecenie zmiany kursu. Latający tankowiec KC135 Stratotanker otrzymał rozkaz przerwania lądowania i skierowania się do Aviano. Ostatecznie jednak samolot wylądował później w Sigonelli.

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Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tego incydentu. Część lokalnych źródeł, w tym dziennik L'Unione Sarda, nie wyklucza fałszywego alarmu lub incydentu wywołanego przez cywilny dron.

Baza armii USA na Sycylii to strategiczny węzeł logistyczny, obserwacyjny i wywiadowczy Stanów Zjednoczonych i NATO na Morzu Śródziemnym.

Jeśli wtargnięcie obcych dronów nad tę bazę zostałoby potwierdzone przez służby, to zdarzenie nastąpiłoby zaledwie dzień po tym, jak z powodu niezidentyfikowanych dronów na dwie godziny wstrzymano ruch na cywilnym lotnisku w Genui.