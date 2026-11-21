49 proc. respondentów w Niemczech uważa, że wsparcie udzielane Ukrainie powinno zostać ograniczone lub całkowicie zakończone. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone przez YouGov na zlecenie dziennika „Die Welt”, na które powołuje się portal European Pravda.

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Z sondażu wynika, że 25 proc. ankietowanych chce całkowitego wstrzymania niemieckiej pomocy dla Kijowa. Kolejne 24 proc. opowiada się za jej ograniczeniem. Chodzi zarówno o wsparcie finansowe i dostawy uzbrojenia, jak i pomoc humanitarną.

Przeciwnego zdania jest 39 proc. badanych. W tej grupie 30 proc. uważa, że pomoc powinna być utrzymana na dotychczasowym poziomie, a 9 proc. chciałoby jej zwiększenia. 11 proc. respondentów nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

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Niemcy chcą rozmów Merza z Putinem

Od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę niemiecki rząd przekazał Kijowowi ponad 45,7 mld euro pomocy niewojskowej oraz 57,8 mld euro wsparcia wojskowego. Berlin zadeklarował również finansowanie kolejnych form pomocy w nadchodzących latach.

Kanclerz Friedrich Merz zabiega obecnie o porozumienie, które doprowadziłoby do zakończenia wojny. W czwartek w Urzędzie Kanclerskim gościł wysokiej rangi przedstawicieli państw zaangażowanych w działania na rzecz Ukrainy. Podczas spotkania Koalicji Chętnych zadeklarował dalsze wsparcie dla Kijowa.

Kilka dni wcześniej Merz wyraził gotowość do przeprowadzenia rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak pokazuje sondaż YouGov, taki kierunek działania ma szerokie poparcie społeczne. Za spotkaniem kanclerza z rosyjskim przywódcą w możliwie najkrótszym terminie, nawet jeśli Moskwa nie poczyni wcześniej żadnych ustępstw, opowiada się 49 proc. respondentów.

Kolejne 23 proc. uważa, że rozmowy powinny odbyć się dopiero po spełnieniu przez Rosję określonych warunków, nawet jeśli oznaczałoby to konieczność dłuższego oczekiwania. Z kolei 9 proc. badanych jest przeciwnych jakimkolwiek rozmowom Merza z Putinem na obecnym etapie. 18 proc. nie zajęło stanowiska.

Badanie YouGov przeprowadzono w internecie w dniach 13–16 listopada. Wzięło w nim udział 2329 obywateli Niemiec w wieku co najmniej 18 lat.