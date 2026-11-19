Donald Trump połączył się telefonicznie z przywódcami koalicji chętnych, którzy w czwartek spotkali się w Berlinie, by rozmawiać o dalszym wsparciu dla Ukrainy i możliwościach zakończenia wojny. Amerykański prezydent zadzwonił z pokładu Air Force One podczas podróży powrotnej z Chin, gdzie uczestniczył w spotkaniu z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.

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Donald Trump kwestionuje dalsze miliardy dla Ukrainy. Przekonuje, że Putin chce pokoju

Jak ustaliło Politico na podstawie relacji europejskich uczestników spotkania, Trump przekonywał przywódców, że rosyjski prezydent poważnie traktuje możliwość negocjacji pokojowych i jest zainteresowany zakończeniem wojny.

Jednocześnie amerykański prezydent miał stanowczo zakwestionować sens dalszego przekazywania Ukrainie wielomiliardowej pomocy wojskowej przez państwa należące do koalicji chętnych.

Według jednego z uczestników rozmowy Trump wypowiadał się w sposób ogólny, podkreślając, że wojna powoduje ogromne straty w ludziach, a państwa powinny zaprzestać marnowania na nią pieniędzy.

Relacja z rozmowy wskazuje, że Trump zwracał uwagę przede wszystkim na koszty dalszego prowadzenia wojny i potrzebę osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Steve Witkoff o instrukcjach Donalda Trumpa. „Zrobić wszystko, aby zakończyć wojnę”

Do telefonicznego wystąpienia prezydenta USA odniósł się podczas konferencji prasowej jego specjalny wysłannik Steve Witkoff, który wraz z Jaredem Kushnerem uczestniczył w berlińskich rozmowach.

– On wysłał Jareda i mnie tutaj specjalnie, abyśmy byli częścią koalicji chętnych i dał nam instrukcje, jak zrobić wszystko, co możliwe, aby zakończyć tę wojnę i wspierać te wysiłki – powiedział Witkoff.

Wysłannik amerykańskiego prezydenta zaznaczył, że podobne stanowisko Trump miał przedstawić podczas rozmów z przywódcami Rosji i Chin.

– To, co usłyszałem od niego dzisiaj podczas połączenia, to to, że wspomniał o tych samych zasadach dwóm pozostałym przywódcom, z którymi się spotykał – dodał.

Czwartkowy szczyt koalicji chętnych odbył się w urzędzie kanclerskim w Berlinie z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza. W rozmowach uczestniczyli przywódcy i szefowie rządów 26 państw. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Koalicja chętnych powstała w marcu 2025 roku z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Obecnie skupia ponad 30 państw udzielających Ukrainie wsparcia finansowego, wojskowego, logistycznego i politycznego.