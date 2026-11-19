Z tego artykułu dowiesz się: Kto z rekomendacji koalicji rządzącej dołączy do RPP i czym różnią się profile kandydatów.

W jakiej sprawie narasta spór wewnątrz Rady i jakie argumenty przedstawiają obie strony dyskusji.

Dlaczego nowi członkowie dołączają do gremium w momencie kluczowym dla przyszłości stóp procentowych w Polsce.

- Profesor Marcin Piątkowski to ekonomista z dorobkiem naukowym uznawanym w całej Europie. Właśnie takich ekspertów potrzebuje dziś Rada Polityki Pieniężnej – mówi cytowany przez portal money.pl rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Politycy koalicji rządzącej mają przychylić się do tej kandydatury.

Reklama Reklama

W zeszłym tygodniu „Rzeczpospolita” jako pierwsza podała, że to właśnie Piątkowski – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, były wiodący ekonomista Banku Światowego ds. rozwoju sektora prywatnego w Chinach i Indiach – zostanie rekomendowany do RPP przez Lewicę.

Kto do Rady Polityki Pieniężnej za Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka?

Przypomnijmy: w Radzie Polityki Pieniężnej są dwa wakaty po tym, jak członkami zarządu Narodowego Banku Polskiego zostali Przemysław Litwiniuk (jako wiceprezes) oraz Ludwik Kotecki. Obaj zasiadali w RPP od 2022 r. – nominowała ich tam ówczesna większość senacka. Koteckiego wskazała Koalicja Obywatelska, Litwiniuka PSL.

Na zgłaszanie kandydatów na nowych członków Rady marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Blońska dała senatom czas do 25 listopada.

Kto zajmie drugie wolne miejsce w RPP? Wskaże go KO. Zgodnie z ustaleniami portalu money.pl, rozmowy trwają, a na liście jest kilku polityków tego ugrupowania, m.in. senator Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, oraz posłowie Janusz Cichoń oraz Izabela Leszczyna. Oboje byli m.in. wiceministrami finansów. Według portalu faworytką w wyścigu jest Leszczyna. Rozmówca money.pl mówi o kandydatach „pewnych politycznie”, stąd na liście kandydatów KO brak osób ze środowiska akademickiego. W RPP od 2022 r. zasiadają już byli posłowie PiS: Gabriela Masłowska i Wiesław Janczyk.

Wkrótce Radę Polityki Pieniężnej czeka jeszcze jedna zmiana personalna: z początkiem roku do zarządu NBP w miejsce Marty Gajęckiej trafi bowiem Marcin Zarzecki. Jego następcę w RPP wskaże prezydent. Na razie nie ma informacji, kto jest faworytem głowy państwa.

Ireneusz Dąbrowski: Trwa bardzo ożywiona dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej

Czasu na wybór dwójki nowych członków RPP nie jest dużo, najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się już w dniach 1–2 grudnia (choć teoretycznie RPP może oczywiście działać w niepełnym składzie).

Nowi członkowie Rady Polityki Pieniężnej trafią do niej w ciekawym momencie. Po kilku latach, gdy Rada głosowała zwykle niemal jednomyślnie (wyłącznie Joanna Tyrowicz co miesiąc głosowała za zwiększeniem restrykcyjności polityki monetarnej), w ostatnim czasie różnica zdań zrobiła się większa.

- W 2022 czy 2023 r. część członków RPP uważała, że należy jeszcze wyżej podnieść stopy procentowe, aby pokonać inflację. Jednak już dane z ostatnich lat były dość jednoznaczne i zdecydowana większość Rady patrzyła na nie podobnie – mówi prof. Ireneusz Dąbrowski, członek Rady. – Obecnie rzeczywiście trwa bardzo ożywiona dyskusja w RPP: co dalej. Myślę, że nowe osoby w RPP ożywią jeszcze tę debatę i wniosą coś do niej – dodawał.

Sam Dąbrowski prezentuje dość gołębie zdanie – w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie widzi potrzeby podniesienia kosztu pieniądza. – Podwyżką stóp procentowych oddziaływalibyśmy na sytuację za 1,5 roku czy 2 lata, gdy – zgodnie z projekcją NBP – mamy być w celu inflacyjnym. To nie ma sensu – ocenia. Ale już prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński mówił po listopadowym posiedzeniu, że Rada „boi się, że stopy procentowe trzeba będzie podnieść”. Marcin Zarzecki oceniał, że prawdopodobieństwo podwyżki w przyszłym roku wzrosło. Henryk Wnorowski mówił, że – bazując na nowej projekcji – prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych w grudniu jest znaczne, a w styczniu wysokie. Gabriela Masłowska potwierdziła, że listopadowa projekcja wzmacnia argumenty za podwyżką najwcześniej w styczniu ze względu na wiedzę co do CPI i cen energii. Iwona Duda wskazała zaś, że politykę monetarną trzeba będzie zaostrzyć, gdy wystąpią „określone uwarunkowania”.