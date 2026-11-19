Trzy dni później reprezentację czekał wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną, a po efektownym zwycięstwie nad Rumunią trener miał prawo mieć nadzieję, że w tym czasie liczba tekstów, krytykujących jego i drużynę, będzie mniejsza.

Czy tak się stało, czy nie – nie wiem. Nie czytam wszystkiego. Wystarczy mi nazwisko autora, podpisującego tekst w gazecie papierowej czy na jakimś portalu w internecie. Jednych czytać warto, na innych szkoda czasu. Bywam zażenowany na konferencjach prasowych, słysząc pytania niektórych dziennikarzy, świadczące o ich ignorancji. Są często w wieku piłkarzy, ale większość z nich nie była piłkarzami, trenerami tym bardziej. Mimo to oceniają, kształtując w ten sposób opinie.