Afera Cambridge Analytica z 2018 r. pokazała światu, że technologiczna inżynieria może zagrażać demokracji. Analiza danych i profilowanie psychologiczne pozwoliły dostrzec w wyborcach wzorce, które można przewidywać i na które można oddziaływać. Prawie dekadę później sztuczna inteligencja przenosi tę logikę na zupełnie nowy poziom.

Boty regulujące dyskusję na platformach społecznościowych, błyskawiczne profilowanie odbiorców reklam politycznych w zależności od pożądanego kontekstu albo po prostu viralowe spoty z wygenerowanymi w AI przeciwnikami politycznymi. Polityczna perswazja staje się procesem zautomatyzowanym, tanim i możliwym do prowadzenia w trybie ciągłym.