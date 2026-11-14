W kwietniu Konfederacja zaczęła wykorzystywać generatywną AI do tworzenia politycznych spotów. W jednym z nagrań Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek walczą o ster tonącego statku PiS, a Sławomir Mentzen występuje w roli wybawcy jego pasażerów.
Afera Cambridge Analytica z 2018 r. pokazała światu, że technologiczna inżynieria może zagrażać demokracji. Analiza danych i profilowanie psychologiczne pozwoliły dostrzec w wyborcach wzorce, które można przewidywać i na które można oddziaływać. Prawie dekadę później sztuczna inteligencja przenosi tę logikę na zupełnie nowy poziom.
Boty regulujące dyskusję na platformach społecznościowych, błyskawiczne profilowanie odbiorców reklam politycznych w zależności od pożądanego kontekstu albo po prostu viralowe spoty z wygenerowanymi w AI przeciwnikami politycznymi. Polityczna perswazja staje się procesem zautomatyzowanym, tanim i możliwym do prowadzenia w trybie ciągłym.
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