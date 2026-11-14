W piątek Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się premier Donald Tusk, który krytykuje prezydenta za podjętą przez niego decyzję.

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Ostry wpis premiera. Tusk wylicza, kto zyska na decyzji prezydenta

Jak podkreślił Donald Tusk we wpisie opublikowanym w serwisie X, „z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści”.

Premier wskazał także, że „ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli”.

Zdaniem szefa rządu „tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić”.

To nie pierwszy raz, kiedy premier komentuje tę sprawę. Wcześniej – także w mediach społecznościowych – podkreślił, że „trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami” niż „ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami”. „A jednak zawetował” – napisał premier.

Prezydent odpowiada na zarzuty. „To próba nadużycia władzy”

O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek na swojej stronie internetowej i w serwisie X.

– Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę, siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać – uzasadnił Nawrocki.

Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje, obecne – jak ocenił – nie są poprawą bezpieczeństwa, ale „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

Prezydent zaznaczył, że ustawa „w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny”. – Ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością – dodał.

O co chodzi w ustawie wdrażającej DSA? Zmiany na Facebooku i TikToku zablokowane

Ustawa stanowi drugą część przepisów umożliwiających stosowanie w Polsce uregulowań DSA, unijnego aktu nakładającego odpowiedzialność na platformy takie jak Facebook, TikTok itp. za publikowane na nich treści. W dużym skrócie chodzi o egzekwowanie od platform cyfrowych przestrzegania praw ich użytkowników: szybkie usuwanie nielegalnych i szkodliwych treści, czy odblokowywanie niesłusznie unieruchomionych kont.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich – pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych – została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.