„Ambitna Gospodarka – Damy radę” to hasło konwencji gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, odbywająca się w sobotę 14 listopada w Katowicach.

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Udział w niej wzięli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezesowie partii Beata Szydło i Przemysław Czarnek, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego PiS Marcin Ociepa oraz prof. Mariusz Andrzejewski.

Jarosław Kaczyński: Pogrubimy portfel przeciętnej polskiej rodziny

– Polski portfel musi być pełny (...) Musimy powrócić do tej drogi, którą żeśmy szli naprawdę efektywnie – mówił Kaczyński. Podkreślił, że chodzi o portfel „przeciętnej polskiej rodziny”. – Nasza koncepcja jest ofensywna, powtarzam, nie defensywna – podkreślił Kaczyński.

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– O żadnym rozdawnictwie funkcji w spółkach i radach nadzorczych (...) nie ma mowy. Przygotowujemy odpowiednie rozwiązania prawne, by to ukrócić – powiedział prezes PiS. Jak podkreślił, nie chodzi o prowadzenie żelaznej zasady, wedle której „nikt nie”, ale nepotyzm należy ukrócić.

Beata Szydło: Musimy zainwestować w ludzi

– Gospodarka to człowiek – powiedziała wiceszefowa PiS Beata Szydło. Podkreśliła, że chodzi o matki i ojców, młodych i starych, studentów, rolników, przedsiębiorców i górników.

Szydło wspominała o roku 2015, o kampanii wyborczej i spotkaniach z wyborcami. Jak podkreśliła, po objęciu teki premiera zrozumiała, że władza musi zainwestować ludzi.

– Programy społeczne mogą stać się kołem zamachowym gospodarki. Tak stało się z 500+, można sięgnąć do wskaźników, można porównać, jak po roku funkcjonowania tego programu wzrosła gospodarka polski – mówiła Szydło.

Wspomniała o ponad 6 proc. społeczeństwa żyjącym wówczas w ubóstwie, które trzeba było wówczas ukrócić – i co ze skutkiem zrealizowano także poprzez podwyżki emerytur i programy socjalne. Stwierdziła jednak, że po latach z rozmów z Polakami przebijają te same problemy i ta sama obawa.

– Ludzie coraz częściej zaczynają się martwić – stwierdziła Szydło. Wymieniła rosnące rachunki za prąd, w sklepach, za benzynę, obawę o utratę pracy i o koszty leczenia. Stwierdziła, że wie jak te lęki ukrócić – bo w 2015 roku, jak stwierdziła, „już to zrobiliśmy”.

Odsunięcie od władzy „ludzi Tuska”, przywrócenie stabilności i praworządności w instytucjach państwowych, a także przestrzeganie przez wszystkich reguł i wartości, panujących w Polsce, oraz zapewnienie bezpieczeństwa – to istotne kwestie, wymieniane przez Szydło. Dalej wymieniała dbanie o emerytów, zapewnienie stabilnej sytuacji przedsiębiorcom, rozwój inwestycji i działania przeciwko wykluczeniu.

– Nie może być tak, że tylko duże miasta mają się rozwijać, a małe miejscowości już nie. Nie może być tak, że są regiony w Polsce, które wciąż mają ogromny dystans do tych rozwijających się – powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że ważna jest także walka z tymi, którzy burzą jedność przy „wspólnym stole”.

Przemysław Czarnek: Normalność, spokój i stabilizacja

Wiceszef PiS Przemysław Czarnek mówił o godnościowej, społecznej gospodarce rynkowej, zapisanej w konstytucji i sukcesywnie jego zdaniem wprowadzanej przez rząd premier Szydło.

– Chcemy normalności, spokoju i stabilizacji – powiedział wiceszef PiS. – Polacy chcą pracy, stabilizacji na rynku pracy, godnych wynagrodzeń i (...) wiedzieć, że jak zapłacą podatki, to te podatki zostaną właściwie wykorzystane – stwierdził.

Polacy, jak stwierdził Czarnek, chcą wiedzieć, że jak zachorują, mogą pójść do lekarza, być zbadanymi i zdiagnozowanymi, a potem wyleczonymi – wszystko na czas i bez opóźnień. Podkreślił, że za rządów PiS szpitalom płacono za wszystkie świadczenia, przytaczając m.in. słowa minister zdrowia Izabeli Leszczyny w rządzie Tuska, zdaniem której Prawo i Sprawiedliwość „przyzwyczaiło” szpitale, że płaci im się za wszystko.

– To, co proponujemy, to powrót do tej normalności, stabilizacji i spokoju, które Polacyznają z czasów pierwszego rządu Prawa i sprawiedliwości – powiedział Czarnek.

Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców zarabiających do 120 tys. zł rocznie; podniesienie do 180 tys. zł drugiego progu podatkowego; obniżenie cen energii i ciepła natychmiast, wychodząc z unijnego systemu ETS; zasilenie rynków pracy emerytami chętnymi do jej podjęcia poprzez zwolnienia z podatków – to część pomysłów gospodarczych PiS, o których mówił Czarnek na konwencji.

Artykuł aktualizowany

