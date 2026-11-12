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Terlikowski: Tegoroczny Marsz Niepodległości to dowód na koniec duopolu Tuska i Kaczyńskiego

Tegoroczny Marsz Niepodległości uświadamia, że jeśli chodzi o rząd dusz, o władzę nad symbolami, PiS przegrał z formacjami bardziej radykalnymi, a teraz musi podczepiać się pod imprezę organizowaną przez środowiska związane z Konfederacją.

Publikacja: 12.11.2026 09:58

Frekwencja podczas Marszu Niepodległości pokazuje, że epoka duopolu PO-PiS dobiega końca

Frekwencja podczas Marszu Niepodległości pokazuje, że epoka duopolu PO-PiS dobiega końca

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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TOMASZ P. TERLIKOWSKI

Polska rzeczywistość jest pełna paradoksów. Największą imprezę patriotyczną robi w absolutnie piłsudczykowską datę ruch narodowy, który tradycyjnie moment odzyskania niepodległości widział w innym czasie. Państwo nie jest w stanie rywalizować na zagospodarowanie emocji narodowych z ruchem, który – gdy zaczynał organizować Marsz Niepodległości – był niszowy i skrajny. Największa partia prawicowa jest zmuszona prezentować swój program polityczny podczas imprezy masowej organizowanej przez polityczną konkurentkę.

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