Polska rzeczywistość jest pełna paradoksów. Największą imprezę patriotyczną robi w absolutnie piłsudczykowską datę ruch narodowy, który tradycyjnie moment odzyskania niepodległości widział w innym czasie. Państwo nie jest w stanie rywalizować na zagospodarowanie emocji narodowych z ruchem, który – gdy zaczynał organizować Marsz Niepodległości – był niszowy i skrajny. Największa partia prawicowa jest zmuszona prezentować swój program polityczny podczas imprezy masowej organizowanej przez polityczną konkurentkę.