Deficyt i wiążący się z nim koszt obsługi długu zagranicznego są jednym z największych zagrożeń dla Polski w czasie pokoju. Wątpiącym polecam fotografię z 1998 r., na której dyrektor zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym stoi jak nadzorca nad prezydentem Indonezji Suharto podpisującym pakiet surowych reform podyktowanych przez MFW. Będąca w kryzysie Indonezja musiała się wtedy podporządkować Funduszowi. Jak mówią Amerykanie: „żebracy nie mają wyboru”.