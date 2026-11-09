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Paweł Konzal: Deficyt budżetowy w czasie pokoju

Już niedługo za pożyczki będziemy płacić tyle, że nie starczy na ochronę zdrowia, edukację, kulturę czy inwestycje w przyszłość na obecnym poziomie.

Publikacja: 09.11.2026 15:54

Duża i szybko rosnąca gospodarka, startująca z niskim poziomem długu publicznego, w okresie niskich

Duża i szybko rosnąca gospodarka, startująca z niskim poziomem długu publicznego, w okresie niskich stóp procentowych jest jak wysoki budynek – pozwala przez dłuższy czas napawać się lotem, czyli zadłużaniem się bez konieczności spłaty. Im dłuższy lot, tym większy ból przy wyhamowaniu.

Foto: PAP/Michał Zieliński

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Paweł Konzal

Deficyt i wiążący się z nim koszt obsługi długu zagranicznego są jednym z największych zagrożeń dla Polski w czasie pokoju. Wątpiącym polecam fotografię z 1998 r., na której dyrektor zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym stoi jak nadzorca nad prezydentem Indonezji Suharto podpisującym pakiet surowych reform podyktowanych przez MFW. Będąca w kryzysie Indonezja musiała się wtedy podporządkować Funduszowi. Jak mówią Amerykanie: „żebracy nie mają wyboru”.

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