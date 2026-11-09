Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Duża i szybko rosnąca gospodarka, startująca z niskim poziomem długu publicznego, w okresie niskich stóp procentowych jest jak wysoki budynek – pozwala przez dłuższy czas napawać się lotem, czyli zadłużaniem się bez konieczności spłaty. Im dłuższy lot, tym większy ból przy wyhamowaniu.
Deficyt i wiążący się z nim koszt obsługi długu zagranicznego są jednym z największych zagrożeń dla Polski w czasie pokoju. Wątpiącym polecam fotografię z 1998 r., na której dyrektor zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym stoi jak nadzorca nad prezydentem Indonezji Suharto podpisującym pakiet surowych reform podyktowanych przez MFW. Będąca w kryzysie Indonezja musiała się wtedy podporządkować Funduszowi. Jak mówią Amerykanie: „żebracy nie mają wyboru”.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas