Wojna w Europie trwa już prawie pięć lat, a jedną z jej ofiar – oprócz setek tysięcy ludzi oraz zniszczonej niewyobrażalnej liczby domów, świątyń i fabryk – staje się obiektywne i wyważone podejście do wydarzeń i trendów opisywanych przez dziennikarzy oraz analizowanych przez ekspertów. W ciągu długich lat rządów Władimira Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową, która kosztuje rosyjskie państwo miliardy dolarów, ale jednocześnie generuje ogromną ilość informacji, tworząc świat na podobieństwo słów Piotra Pomerancza: „Nothing is true but everything is possible” (Nic nie jest prawdziwe, ale wszystko jest możliwe).