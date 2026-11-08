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Władisław Inoziemcew: Hordy Kremla stają się coraz bardziej zjednoczone

Każda ocena, każda analiza w obecnej sytuacji to połączenie obiektywnych informacji i osobistego punktu widzenia. Nikt – poza tymi, którzy otrzymują wynagrodzenie od rządów prowadzących agresywną wojnę i ją usprawiedliwiających – nie powinien być postrzegany jako propagandysta Putina.

Publikacja: 08.11.2026 10:10

W ciągu długich lat rządów Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową. Trzeba się je

W ciągu długich lat rządów Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową. Trzeba się jej przeciwstawiać, bo Moskwa jak nigdy wcześniej dąży do manipulowania opinią publiczną oraz do wykorzystywania dla własnych celów procesów wyborczych w europejskich demokracjach.

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

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Władisław Inoziemcew

Wojna w Europie trwa już prawie pięć lat, a jedną z jej ofiar – oprócz setek tysięcy ludzi oraz zniszczonej niewyobrażalnej liczby domów, świątyń i fabryk – staje się obiektywne i wyważone podejście do wydarzeń i trendów opisywanych przez dziennikarzy oraz analizowanych przez ekspertów. W ciągu długich lat rządów Władimira Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową, która kosztuje rosyjskie państwo miliardy dolarów, ale jednocześnie generuje ogromną ilość informacji, tworząc świat na podobieństwo słów Piotra Pomerancza: „Nothing is true but everything is possible” (Nic nie jest prawdziwe, ale wszystko jest możliwe).

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