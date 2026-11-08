Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
W ciągu długich lat rządów Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową. Trzeba się jej przeciwstawiać, bo Moskwa jak nigdy wcześniej dąży do manipulowania opinią publiczną oraz do wykorzystywania dla własnych celów procesów wyborczych w europejskich demokracjach.
Wojna w Europie trwa już prawie pięć lat, a jedną z jej ofiar – oprócz setek tysięcy ludzi oraz zniszczonej niewyobrażalnej liczby domów, świątyń i fabryk – staje się obiektywne i wyważone podejście do wydarzeń i trendów opisywanych przez dziennikarzy oraz analizowanych przez ekspertów. W ciągu długich lat rządów Władimira Putina Kreml stworzył bezprecedensową machinę propagandową, która kosztuje rosyjskie państwo miliardy dolarów, ale jednocześnie generuje ogromną ilość informacji, tworząc świat na podobieństwo słów Piotra Pomerancza: „Nothing is true but everything is possible” (Nic nie jest prawdziwe, ale wszystko jest możliwe).
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas