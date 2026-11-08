Strzelanina w Krakowie. Wszyscy ranni przeżyli, ale walka o ich życie trwa
– Przede wszystkim chciałbym państwu przekazać informację, że wszystkie osoby spośród tych, które wczoraj trafiły do szpitali, przeżyły – poinformował małopolski wojewoda Krzysztof Klęczar w trakcie spotkania z mediami.
Wojewoda poinformował również, że obaj ranni policjanci przeżyli noc. „Są pod dobrą opieką w krakowskich szpitalach. To nadal stan ciężki, nadal nie możemy odetchnąć z ulgą. Natomiast jest to stan lepszy niż był wczoraj” – powiedział Krzysztof Klęczar.
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W niedzielę rano krakowski Rynek Główny wciąż jest niedostępny dla postronnych. Z każdej strony stoją policyjne blokady, a na miejscu pracują śledczy.
Wojewoda ponownie dziękował policjantom za interwencję. - Mając na uwadze to, ile broni jeszcze znajdowało się w samochodzie sprawcy, gdyby nie sprawna i ofiarna interwencja tych dwóch młodych chłopaków, liczba ofiar mogłaby być znacząco większa – ocenił Krzysztof Klęczar. - Stan policjantów wciąż jest ciężki. Przebywają w dwóch krakowskich szpitalach. Jeden z nich został już wybudzony, drugi pozostaje w stanie śpiączki. Jest pod opieką lekarzy – dodał.
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Wojewoda małopolski poinformował, że wśród 6 ofiar śmiertelnych sobotniego ataku w Krakowie jest czworo obywateli Polski, jeden obywatel Wlk. Brytanii i jedna kobieta niebędąca obywatelką Polski. Wśród rannych po sobotnim ataku w Krakowie jest 11 Polaków i 5 obcokrajowców, stan jednej z tych osób jest ciężki, stan sprawcy jest krytyczny.
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