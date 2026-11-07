Dana White i Donald Trump
Dana White to amerykański biznesmen i promotor sportów walki, prezydent największej organizacji MMA na świecie – Ultimate Fighting Championship (UFC).
Trump we wpisie w serwisie Truth Social poinformował, że zaoferował White'owi objęcie „rzecznika prasowego USA”. W rzeczywistości chodzi prawdopodobnie o stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu, które jest nieobsadzone po odejściu Karoline Leavitt i po tym, jak jej następczyni, Katie Zacharia, odeszła po zaledwie pięciu dniach sprawowania urzędu.
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„Poprosiłem go, by zabrał ze sobą asystentów - choć niektórzy z nich nie pochodzą z naszego Kraju - Islama Machaczewa, Chabiba Nurmagomiedowa, Justina Gaethjego, Daniela Cormiera, Amandę Nunes i Kaylę Harris. Potrzebujemy tych ludzi, by bronili nas przed Obłąkaną Lewicą” - napisał Trump wskazując byłych i obecnych zawodników MMA.
„Dana będzie rzecznikiem prasowym jak żaden inny. Dana, proszę, przyjmij tę posadę!” - takimi słowami Trump kończy swój wpis.
Wpisowi towarzyszą zdjęcia zawodników MMA i, prawdopodobnie wygenerowane przez AI, zdjęcie Dany White'a występującego w roli rzecznika Białego Domu.
Dana White od lat przyjaźni się z Donaldem Trumpem. W czerwcu, z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa połączonych z obchodami 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych, przed Białym Domem zorganizowano galę mieszanych sztuk walki zorganizowaną przez UFC – UFC Freedom 250. Jej gościem był m.in. prezydent Karol Nawrocki.
- To było niesamowite wydarzenie i niesamowite doświadczenie, jedyne w swoim rodzaju, które już nigdy się nie powtórzy – mówił po gali White w czasie konferencji prasowej. - Dla mnie, mojego zespołu, dla zawodników, mediów, rodzin, fanów było to unikatowe doświadczenie – dodał.
Biały Dom, przy okazji gali publikował zdjęcia, na których widać było zawodników MMA przygotowujących się do walk wewnątrz Białego Domu.
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