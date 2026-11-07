Czasami w grach planszowych chodzi o jedno – zmaganie się z potworami. Pokonywanie zajadłych przeciwników i odpieranie niespodziewanych ataków to czysta radość. Nic dziwnego, że boss battlery (gry, w których chodzi o to, aby ścierać się z różnorodnymi bestiami) są tak popularne w świecie gier bez prądu. Możemy przebierać w tytułach, które nęcą nas intrygującymi wrogami, ciekawymi mechanikami oraz stawianymi przed nami wyzwaniami. Mamy tu wręcz klęskę urodzaju.