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Już jeden boss to bestia. A tu jest ich dziesięciu. Wyśmienita gra kooperacyjna

„Boss Fighters QR” to naprawdę udana gra, choć nie całkiem bez prądu. Wspólne stawianie czoła kolejnym wrogom przynosi wiele frajdy, a zwycięstwa – nie lada satysfakcję.

Publikacja: 07.11.2026 19:06

Już jeden boss to bestia. A tu jest ich dziesięciu. Wyśmienita gra kooperacyjna
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Daria Chibner

Czasami w grach planszowych chodzi o jedno – zmaganie się z potworami. Pokonywanie zajadłych przeciwników i odpieranie niespodziewanych ataków to czysta radość. Nic dziwnego, że boss battlery (gry, w których chodzi o to, aby ścierać się z różnorodnymi bestiami) są tak popularne w świecie gier bez prądu. Możemy przebierać w tytułach, które nęcą nas intrygującymi wrogami, ciekawymi mechanikami oraz stawianymi przed nami wyzwaniami. Mamy tu wręcz klęskę urodzaju.

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