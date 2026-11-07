Analizę jednego z dziwniejszych incydentów w krótkiej historii sztucznej inteligencji opublikowały pod koniec sierpnia dwie niezależne amerykańskie organizacje badawcze Redwood Research i METR. Podczas testów bezpieczeństwa OpenAI uruchomiło dziesiątki tysięcy agentów AI wykonujących zadania związane z cyberbezpieczeństwem. Miały działać osobno, każdy w swoim środowisku, bez możliwości kontaktowania się z pozostałymi. Przynajmniej w teorii. Niektórym agentom przypadły jednak zadania niemożliwe do wykonania, zaczęły więc szukać sposobu na obejście systemu oceny. Przy okazji odkryły, że za pośrednictwem wspólnie wykorzystywanego repozytorium mogą zostawiać sobie wiadomości. Wieczorem 8 lipca 2026 r. jeden z nich założył coś w rodzaju nieautoryzowanego forum. Kilka godzin później było tam już ponad 50 agentów i przeszło tysiąc wiadomości. Ostatecznie przez tablicę przewinęło się około 1200 agentów, którzy wymienili ponad 70 tys. wiadomości i plików, a około 700 z nich uczestniczyło później w ataku na infrastrukturę Hugging Face, popularną platformę, na której udostępnia się modele, zbiory danych i aplikacje związane ze sztuczną inteligencją.