Komisja poinformowała w piątek o wstępnych ustaleniach, zgodnie z którymi system rekomendacji TikToka może naruszać akt o usługach cyfrowych (DSA). Chodzi o tzw. efekt „króliczej nory”: im więcej użytkownik ogląda, lajkuje lub komentuje określony rodzaj materiałów, tym częściej algorytm proponuje mu podobne treści.

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Algorytm „Dla Ciebie” pokazuje nieprzerwany strumień spersonalizowanych filmów, także takich, które dotyczą trudności psychicznych, samotności, smutku czy obrazu własnego ciała. Komisja ocenia, że wielokrotne kontakty z tego typu materiałami mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, szczególnie w przypadku nieletnich i dorosłych użytkowników w trudnej sytuacji.

Niewystarczająca analiza ryzyka

Według wstępnych ustaleń TikTok nie ocenił należycie, jak jego algorytm rekomendacji może prowadzić użytkowników do „króliczych nor” i zagrażać ich dobrostanowi. Komisja wskazuje, że konstrukcja systemu może odgrywać istotną rolę w powstawaniu takich pętli treści.

Algorytm wykorzystuje sygnały zaangażowania — m.in. czas oglądania i polubienia — aby personalizować rekomendacje. Jeśli użytkownik wielokrotnie ogląda lub lajkuje treści mogące być trudne emocjonalnie, np. o odchudzaniu czy wyglądzie, system może interpretować to jako zainteresowanie i proponować coraz więcej podobnych materiałów.

W efekcie użytkownik może być narażony na powtarzające się treści, które nasilają smutek lub lęk, obniżają samoocenę, pogłębiają niezadowolenie z ciała albo zaostrzają istniejące zaburzenia odżywiania i problemy ze zdrowiem psychicznym.

Narzędzia nie wystarczają

Komisja uznała też wstępnie, że TikTok nie wdrożył proporcjonalnych, rozsądnych i skutecznych środków ograniczających te ryzyka. Choć platforma wprowadziła pewne zabezpieczenia, Bruksela ocenia, że nie działają one wystarczająco.

Funkcje mające promować bardziej zróżnicowane treści nie ograniczają w dostatecznym stopniu częstotliwości proponowania podobnych materiałów, w tym dotyczących zdrowia psychicznego i obrazu ciała. Zdaniem Komisji użytkownicy nie mają też realnej kontroli nad tym, co pojawia się w ich zakładce „Dla Ciebie”.

Przykładem jest przycisk „nie interesuje mnie”. Jego użycie może nie wystarczyć, aby zmienić proponowane treści — algorytm nadal przede wszystkim bierze pod uwagę czas oglądania, a nie wyraźny wybór użytkownika, by widzieć mniej określonych materiałów.

Co ma zmienić TikTok?

Na obecnym etapie postępowania Komisja uważa, że TikTok powinien zmienić sposób działania zakładki „Dla Ciebie”. Wskazuje m.in. na konieczność większego uwzględniania jawnych preferencji użytkowników, ograniczenia roli czasu oglądania przy doborze treści, uproszczenia ustawień oraz regularnego sprawdzania działania algorytmu.

Firma może teraz skorzystać z prawa do obrony: przejrzeć dokumentację postępowania i pisemnie odpowiedzieć na wstępne ustalenia. Równolegle konsultowana będzie Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych.

Jeżeli Komisja ostatecznie potwierdzi swoje stanowisko, może wydać decyzję o niezgodności z prawem. Grozi za nią kara proporcjonalna do charakteru, wagi, powtarzalności i czasu trwania naruszenia — do maksymalnie 6 proc. rocznego światowego obrotu firmy.

KE bada zgodność TikToka z prawem unijnym

Dzisiejsze ustalenia są częścią formalnego postępowania Komisji dotyczącego zgodności TikToka z unijnym prawem o usługach cyfrowych. W ramach tej samej sprawy Bruksela wcześniej przedstawiła wstępne ustalenia dotyczące projektowania uzależniającego (luty 2026 r.) oraz ochrony nieletnich (lipiec 2026 r.).

Postępowanie obejmowało też dostęp badaczy do danych publicznych — wstępne ustalenia w tej sprawie wydano w październiku 2025 r. — oraz przejrzystość reklam, którą zamknięto wiążącymi zobowiązaniami w grudniu 2025 r.

Wstępne wnioski oparto na szczegółowym dochodzeniu: analizie raportów o ryzyku, danych i dokumentów wewnętrznych TikToka, odpowiedzi platformy na kolejne wezwania do informacji, przeglądzie badań naukowych oraz rozmowach z ekspertami od systemów rekomendacji, psychologii i psychiatrii. W śledztwie wspierał Komisję irlandzki koordynator usług cyfrowych, Coimisiún na Meán.

Komisja podkreśla, że obecne ustalenia nie przesądzają ostatecznego wyniku postępowania.