Małpki miałaby nosić znaczek kaucji - taki, jakim dziś są opatrzone butelki plastikowe.
- Kierownictwo resortu klimatu i środowiska zaakceptowało wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy dotyczącej rozszerzenia i zmian w systemie kaucyjnym. Chodzi m.in. o objęcie kaucją jednorazowego szkła po napojach alkoholowych – powiedział rzecznik resortu Marek Pogorzelski.
Dopytywany, czy przygotowywane przez resort rozwiązania objęłyby też inne rodzaje napojów w jednorazowych butelkach szklanych, rzecznik wskazał, że nie.
Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w nowelizacji ma być przewidziane odpowiednie vacatio legis, które pozwoli przygotować się uczestnikom rynku do zmian.
Rzecznik MKiŚ zdementował natomiast informacje, jakoby resort pracował nad rozszerzeniem kaucji również na opakowania po napojach mlecznych. - Ministerstwo nie pracuje nad takim rozwiązaniem i nie ma takich planów – podkreślił.
Projektowana nowelizacja ma także określić minimalny termin (90 dni) ważności bonów kaucyjnych, które klienci sklepów otrzymują za zwrócone w automatach opakowania kaucyjne. Obecnie przepisy w żaden sposób nie regulują terminu ważności kuponów drukowanych przez butelkomaty. Pogorzelski zwrócił uwagę, że część sieci handlowych wydłużała już ważność takich bonów po tym, jak resort zapowiedział zmiany w tym zakresie.
System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., mają obowiązek odbierać puste opakowania ze znakiem kaucji i oddawać za nie kaucję klientom. Natomiast mniejsze sklepy pobierają kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne. Barierą dla nich mogą być koszty zakupu i utrzymania butelkomatów.
System obejmuje obecnie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W tym ostatnim przypadku producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki opakowań. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione. Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach – 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.
Media co jakiś czas donoszą o rekordowych ilościach butelek oddanych jednorazowo i odzyskanych w ten sposób kwotach. Najnowszym rekordzistą w Polsce jest p. Paweł z Baczkowa w Małopolsce (znany w sieci jako „Bosy Biegacz”). Jednorazowo oddał 11 218 puszek i butelek, W zamian otrzymał kupon na 5600 zł.
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