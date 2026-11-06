- Kierownictwo resortu klimatu i środowiska zaakceptowało wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy dotyczącej rozszerzenia i zmian w systemie kaucyjnym. Chodzi m.in. o objęcie kaucją jednorazowego szkła po napojach alkoholowych – powiedział rzecznik resortu Marek Pogorzelski.

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Dopytywany, czy przygotowywane przez resort rozwiązania objęłyby też inne rodzaje napojów w jednorazowych butelkach szklanych, rzecznik wskazał, że nie.

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w nowelizacji ma być przewidziane odpowiednie vacatio legis, które pozwoli przygotować się uczestnikom rynku do zmian.

Nie będzie kaucji za butelki po jogurtach i kefirach

Rzecznik MKiŚ zdementował natomiast informacje, jakoby resort pracował nad rozszerzeniem kaucji również na opakowania po napojach mlecznych. - Ministerstwo nie pracuje nad takim rozwiązaniem i nie ma takich planów – podkreślił.

Projektowana nowelizacja ma także określić minimalny termin (90 dni) ważności bonów kaucyjnych, które klienci sklepów otrzymują za zwrócone w automatach opakowania kaucyjne. Obecnie przepisy w żaden sposób nie regulują terminu ważności kuponów drukowanych przez butelkomaty. Pogorzelski zwrócił uwagę, że część sieci handlowych wydłużała już ważność takich bonów po tym, jak resort zapowiedział zmiany w tym zakresie.

Oddajesz butelkę - dostajesz pieniądze

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., mają obowiązek odbierać puste opakowania ze znakiem kaucji i oddawać za nie kaucję klientom. Natomiast mniejsze sklepy pobierają kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne. Barierą dla nich mogą być koszty zakupu i utrzymania butelkomatów.

System obejmuje obecnie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W tym ostatnim przypadku producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki opakowań. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione. Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach – 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Media co jakiś czas donoszą o rekordowych ilościach butelek oddanych jednorazowo i odzyskanych w ten sposób kwotach. Najnowszym rekordzistą w Polsce jest p. Paweł z Baczkowa w Małopolsce (znany w sieci jako „Bosy Biegacz”). Jednorazowo oddał 11 218 puszek i butelek, W zamian otrzymał kupon na 5600 zł.