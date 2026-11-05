W 2026 r. Wigilia przypada w czwartek. Jako dzień ustawowo wolny od pracy rozpocznie czterodniową przerwę w standardowej sprzedaży w dużych sklepach. Po dwóch dniach świąt Bożego Narodzenia przypadnie niedziela niehandlowa, 27 grudnia. Oznacza to, że ostatnią okazją do zrobienia większych zakupów przed świętami będzie środa, 23 grudnia.

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Cztery kolejne dni bez standardowego handlu to sytuacja, z którą polski handel nie miał dotąd do czynienia. Sieci handlowe mają doświadczenie z trzydniowymi przerwami w sprzedaży w okresie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Tym razem układ kalendarza wydłuży jednak czas zamknięcia placówek.

O konsekwencje tak długiej przerwy dla sieci handlowych portalspozywczy.pl zapytał Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD), która zrzesza 19 największych międzynarodowych sieci handlowych działających w Polsce, w tym Lidla i Biedronkę. – Jest to duże wyzwanie zarówno po stronie sklepów, jak i dostawców – przyznaje Renata Juszkiewicz, prezes zarządu POHiD. – Nie wystarczy po prostu zwiększyć zapasów. W przypadku świeżego mięsa, ryb, nabiału czy części warzyw i owoców trzeba uwzględnić trwałość konkretnych produktów, warunki ich przechowywania i terminy przydatności do spożycia – dodaje.

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Cztery dni bez handlu to ryzyko strat

Przedłużona przerwa w sprzedaży może zwiększyć ryzyko strat, szczególnie w przypadku produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia. Nie oznacza to jednak, że sklepy będą musiały wyprzedać cały świeży asortyment jeszcze przed Wigilią.

– Tak długa przerwa w sprzedaży zwiększa takie ryzyko, zwłaszcza w przypadku produktów, których termin przydatności upływa podczas zamknięcia sklepów. Nie oznacza to jednak, że cały świeży asortyment musi zostać sprzedany do 23 grudnia. Decydujące są terminy przydatności, jakość i warunki przechowywania poszczególnych produktów – wyjaśnia Renata Juszkiewicz.

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