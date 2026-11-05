Alarmy bombowe zmusiły linie lotnicze do nieplanowanych lądowań w całej Europie
Europejskie media poinformowały o serii alarmów bombowych dotyczących kilku samolotów pasażerskich. Zgłoszenia doprowadziły do zmian tras lotów, awaryjnych lądowań i interwencji służb. Wśród maszyn, których dotyczyły alarmy, znalazły się samoloty PLL LOT, Wizz Air i Finnair.
Jak poinformował belgijski dziennik „Le Soir”, samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT lądował na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z otrzymaniem „podejrzanego zgłoszenia”. Władze lotniska i służby musiały zareagować na informację dotyczącą bezpieczeństwa maszyny.
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Alarm bombowy dotyczył również samolotu linii Wizz Air lecącego z Mediolanu do Warszawy. Jak podał portal Milano Today, maszyna została przekierowana do Wiednia, gdzie mogła bezpiecznie wylądować.
W tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe. Nie potwierdzono zagrożenia bombowego na pokładzie samolotu.
Kolejny przypadek opisała włoska agencja ANSA. Samolot linii Finnair, który leciał z Helsinek do Rzymu, bezpiecznie wylądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego. Powodem było zgłoszenie wskazujące, że na pokładzie maszyny może znajdować się ładunek wybuchowy.
O podobnych zdarzeniach poinformowały również media w Bułgarii. Powołując się na przedstawicieli władz tego kraju, przekazały, że trzy samoloty musiały awaryjnie lądować w Sofii z powodu alarmów bombowych.
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Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Évreux w północnej Francji.
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