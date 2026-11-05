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Trump płaci cenę za drogą benzynę, a nie za „zdradę Europy Wschodniej”

Donald Trump jest zawodnikiem, którego pozornie beznadziejne sytuacje czynią dla rywali kimś wyjątkowo trudnym do pokonania. Może pogubić się z powodu starości i cech charakteru, ale nie logiki amerykańskiego systemu politycznego.

Publikacja: 05.11.2026 10:01

Demokraci przejmą kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentatów, jak i Senatem, ale to wciąż Donald Trump

Demokraci przejmą kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentatów, jak i Senatem, ale to wciąż Donald Trump będzie występował w roli głównego rozgrywającego. Więc i polskie władze u niego będą musiały zabiegać o korzystne dla naszego kraju decyzje. Na zdjęciu: prezydent USA podczas wystąpienia w przeddzień wyborów połówkowych, w tle siedziba Kongresu; Waszyngton, 2 listopada 2026 r.

Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

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Piotr Zaremba

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami Partia Republikańska straciła większość w obu izbach Kongresu USA. Gdy piszę ten tekst, wyniki są nawet bardziej miażdżące niż sądzono: w Izbie Reprezentantów 255 do 180 dla demokratów, w trudniejszym do opanowania Senacie: 53 do 42.

Polacy śledzili informacje o zbliżających się wyborach z zaciekawieniem, bo miały być sprawdzianem dla władzy i prestiżu prezydenta Donalda Trumpa. Przyćmiła je wojna o Trybunał Konstytucyjny, ale rzecz jest dla całego świata ważna, dla Polski też.

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