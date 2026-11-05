Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Demokraci przejmą kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentatów, jak i Senatem, ale to wciąż Donald Trump będzie występował w roli głównego rozgrywającego. Więc i polskie władze u niego będą musiały zabiegać o korzystne dla naszego kraju decyzje. Na zdjęciu: prezydent USA podczas wystąpienia w przeddzień wyborów połówkowych, w tle siedziba Kongresu; Waszyngton, 2 listopada 2026 r.
Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami Partia Republikańska straciła większość w obu izbach Kongresu USA. Gdy piszę ten tekst, wyniki są nawet bardziej miażdżące niż sądzono: w Izbie Reprezentantów 255 do 180 dla demokratów, w trudniejszym do opanowania Senacie: 53 do 42.
Polacy śledzili informacje o zbliżających się wyborach z zaciekawieniem, bo miały być sprawdzianem dla władzy i prestiżu prezydenta Donalda Trumpa. Przyćmiła je wojna o Trybunał Konstytucyjny, ale rzecz jest dla całego świata ważna, dla Polski też.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas