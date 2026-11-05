Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami Partia Republikańska straciła większość w obu izbach Kongresu USA. Gdy piszę ten tekst, wyniki są nawet bardziej miażdżące niż sądzono: w Izbie Reprezentantów 255 do 180 dla demokratów, w trudniejszym do opanowania Senacie: 53 do 42.

Polacy śledzili informacje o zbliżających się wyborach z zaciekawieniem, bo miały być sprawdzianem dla władzy i prestiżu prezydenta Donalda Trumpa. Przyćmiła je wojna o Trybunał Konstytucyjny, ale rzecz jest dla całego świata ważna, dla Polski też.