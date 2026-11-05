ABW zatrzymało 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała sześć osób podejrzanych o działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Według ustaleń śledczych grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji materiały wykorzystywane do produkcji uzbrojenia.
O zatrzymaniach poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak przekazał na platformie X, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród zatrzymanych jest pięciu obywateli Polski w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia obywatelka Rosji.
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Jak poinformował Siemoniak, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec czworga zatrzymanych, którym przedstawiono zarzuty szpiegostwa. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Minister podkreślił, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na prowadzenie przez zatrzymanych działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych.
„Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej” – napisał szef służb specjalnych na platformie X.
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa miała zajmować się nielegalnym dostarczaniem do Rosji znacznych ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym. Jak przekazał Siemoniak, materiały te były wykorzystywane do produkcji amunicji oraz systemów uzbrojenia.
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Według ministra działalność podejrzanych miała zatem nie tylko służyć rosyjskim służbom specjalnym, ale również wspierać potencjał militarny Federacji Rosyjskiej.
Dodatkowe informacje dotyczące sprawy przekazała Prokuratura Krajowa. Jak wynika z komunikatu, zatrzymania przeprowadzono 21 października i 2 listopada 2026 roku na polecenie prokuratora z podlaskiego wydziału Prokuratury Krajowej. W ramach działań funkcjonariusze ABW przeszukali łącznie 21 lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i wielkopolskim.
Prokuratura poinformowała, że wszystkim sześciu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego wywozu z Polski do Rosji elementów uzbrojenia bez wymaganego zezwolenia. Chodzi między innymi o łuski i pociski. Cztery osoby usłyszały dodatkowo zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec tych czterech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
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Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała co najmniej od czerwca 2023 roku do grudnia 2025 roku na terenie Polski, Litwy i Federacji Rosyjskiej. Jej członkowie mieli zajmować się zamawianiem i kupowaniem towarów, organizowaniem ich odbioru oraz transportem do obwodu królewieckiego. Jak opisuje Prokuratura Krajowa, zakupy realizowano między innymi za pośrednictwem sklepów internetowych, a do przewozu wykorzystywano „samochody wyposażone w ukryte skrytki”. Podejrzani wielokrotnie przekraczali granicę polsko-rosyjską, a część transportów została zatrzymana przez polskie służby graniczne.
Według dotychczasowych ustaleń prokuratury wartość elementów amunicji zakupionych i nielegalnie wywiezionych do Rosji przekracza 2 mln zł.
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