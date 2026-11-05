Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała sześć osób podejrzanych o działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Według ustaleń śledczych grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji materiały wykorzystywane do produkcji uzbrojenia.

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Sześć osób zatrzymanych przez ABW. Wśród nich pięciu Polaków

O zatrzymaniach poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak przekazał na platformie X, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zatrzymanych jest pięciu obywateli Polski w wieku od 25 do 52 lat oraz 37-letnia obywatelka Rosji.

Cztery osoby tymczasowo aresztowane. Zarzut szpiegostwa

Jak poinformował Siemoniak, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec czworga zatrzymanych, którym przedstawiono zarzuty szpiegostwa. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Minister podkreślił, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na prowadzenie przez zatrzymanych działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych.

„Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej” – napisał szef służb specjalnych na platformie X.

Nielegalne dostawy materiałów wojskowych do Rosji

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa miała zajmować się nielegalnym dostarczaniem do Rosji znacznych ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym. Jak przekazał Siemoniak, materiały te były wykorzystywane do produkcji amunicji oraz systemów uzbrojenia.

Według ministra działalność podejrzanych miała zatem nie tylko służyć rosyjskim służbom specjalnym, ale również wspierać potencjał militarny Federacji Rosyjskiej.

Samochody z ukrytymi skrytkami i przemyt do Rosji. Prokuratura ujawnia szczegóły

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy przekazała Prokuratura Krajowa. Jak wynika z komunikatu, zatrzymania przeprowadzono 21 października i 2 listopada 2026 roku na polecenie prokuratora z podlaskiego wydziału Prokuratury Krajowej. W ramach działań funkcjonariusze ABW przeszukali łącznie 21 lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i wielkopolskim.

Prokuratura poinformowała, że wszystkim sześciu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego wywozu z Polski do Rosji elementów uzbrojenia bez wymaganego zezwolenia. Chodzi między innymi o łuski i pociski. Cztery osoby usłyszały dodatkowo zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec tych czterech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała co najmniej od czerwca 2023 roku do grudnia 2025 roku na terenie Polski, Litwy i Federacji Rosyjskiej. Jej członkowie mieli zajmować się zamawianiem i kupowaniem towarów, organizowaniem ich odbioru oraz transportem do obwodu królewieckiego. Jak opisuje Prokuratura Krajowa, zakupy realizowano między innymi za pośrednictwem sklepów internetowych, a do przewozu wykorzystywano „samochody wyposażone w ukryte skrytki”. Podejrzani wielokrotnie przekraczali granicę polsko-rosyjską, a część transportów została zatrzymana przez polskie służby graniczne.

Według dotychczasowych ustaleń prokuratury wartość elementów amunicji zakupionych i nielegalnie wywiezionych do Rosji przekracza 2 mln zł.