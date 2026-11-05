Premier Donald Tusk, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
– Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował nas, że zamierza wnieść projekt resetu konstytucyjnego. Koalicjanci zostali o tym poinformowani podczas wczorajszego spotkania. Zobaczymy, jakie propozycje przedstawi szef PSL – powiedział w czwartek Włodzimierz Czarzasty.
Marszałek Sejmu przyznał, że jest sceptyczny wobec możliwości zmiany konstytucji w obecnej kadencji. – Po pierwsze, nie uważam za stosowne prowadzenia rozmów z tymi, którzy łamią konstytucję. Mam na myśli PiS i prawicę. Po drugie, nie sądzę, by możliwe było zgromadzenie wymaganej większości. Nie wiem, czy ten temat nabierze realnego kształtu przed końcem kadencji – stwierdził.
Zdaniem Czarzastego „każdy ma swoją ocenę” obecnej sytuacji w TK. On – jak mówił – uważa, że w tej chwili „następuje uzdrowienie” Trybunału, gdyż wybrani przez Sejm sędziowie „przeszli do pracy”. – Myślę, że najważniejszą rzeczą dla ludzi jest to, żeby Trybunał Konstytucyjny wreszcie wziął się do roboty i zaczął funkcjonować; z tego, co widzę, sprawy są porządkowane – stwierdził Czarzasty. Jak dodał, wybrani przez Sejm sędziowie TK „sami decydują, nikt im nie każe i podejmują podmiotowe decyzje”. Zdaniem Czarzastego, właśnie „to boli najbardziej prawicę i boli najbardziej pewnie prezydenta Karola Nawrockiego”.
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Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował na platformie X, że w czwartek w południe wicepremier Kosiniak-Kamysz „przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o TK”. „Będzie to krok pierwszy, drugi – polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach” – dodał Klimczak.
Głosy o tzw. resecie konstytucyjnym powróciły w ostatnich dniach za sprawą wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. W miniony piątek Anna Korwin-Piotrowska została ogłoszona osobą kierującą pracami TK. Wydała wówczas zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W reakcji na te wydarzenia przed siedzibą TK nasilił się protest.
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Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę nad ranem wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.
W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk. Podkreślił w nim m.in., że „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.
We wtorek odbyło się zwołane przez Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podczas którego przyjęto uchwałę dotyczącą budżetu Trybunału na 2027 r. W czwartek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że uchwała ta wpłynęła do Sejmu i została skierowana do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Projekt resetu konstytucyjnego na początku października zaproponowali również posłowie Rozwoju Plus. Głównymi założeniami tego projektu są: przeniesienie obecnych sędziów TK w stan spoczynku, redukcja składu Trybunału do 12 sędziów wybieranych większością 3/5 głosów na maksymalnie 12-letnie kadencje oraz prawo prezydenta do rozwiązania Sejmu w razie klinczu ws. wyboru sędziów TK. Posłowie Rozwoju Plus mówili, że celem tego projektu jest uzdrowienie sytuacji w Trybunale.
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