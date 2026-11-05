Na KO chce dziś głosować 27,2 proc. badanych. To daje partii Donalda Tuska dziewięć punktów procentowych przewagi nad PiS – partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała od połowy października 1 punkt procentowy i obecnie może liczyć na 18,2 proc. poparcia.

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Sondaż: PSL i Razem poniżej progu wyborczego

Na podium są jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,3 proc. badanych (minimalny wzrost o 0,1 punktu procentowego) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która może liczyć na 11,6 proc. głosów (wzrost o 0,6 punktu procentowego).

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Próg wyborczy przekraczają jeszcze Nowa Lewica (7,1 proc., spadek o 0,2 punktu proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,2 proc., spadek o 1 punkt proc.).

Próg gwarantujący finansowanie z budżetu (3 proc.), ale nie wejście do Sejmu (5 proc.) przekracza Partia Razem, która może liczyć na 3,8 proc. poparcia (wzrost o 0,6 punktu procentowego). Poniżej progu, który gwarantuje finansowanie z budżetu jest PSL, który popiera 2,9 proc. ankietowanych (spadek o 1,5 punktu proc.). Polska 2050 zanotowała zerowe poparcie (spadek o 0,4 punktu proc.).

Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą na kogo oddaliby głos, wzrósł o 2,3 punktu procentowego, do 10,7 proc.

Sondaż: Prawica może utworzyć rząd bez Mateusza Morawieckiego

WP przedstawiła też symulację podziału mandatów przy takim poparciu dla poszczególnych partii. KO mogłaby liczyć na 172 mandaty w Sejmie, PiS – na 108 mandatów. 73 posłów miałaby Konfederacja, a 61 – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 30 posłów wprowadziłaby do Sejmu Nowa Lewica, a Rozwój Plus miałby 16 posłów.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Taki podział mandatów oznacza, że KO z Lewicą miałyby 202 mandaty, o 29 mniej niż wynosi większość. Z kolei prawica mogłaby utworzyć rząd bez Mateusza Morawieckiego – PiS i dwie Konfederacje mają razem 242 mandaty. Większość miałaby też koalicja KO z Konfederacją (245 mandatów). Prawicowego rządu nie dałoby się natomiast stworzyć bez udziału obu Konfederacji.

Sondaż został przeprowadzony 2 listopada 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Błąd oszacowania wynosi 3 proc.