W nagraniu umieszczonym na stronie TK Korwin-Piotrowska poinformowała, że wysłała do marszałka Sejmu uchwałę o budżecie TK na 2027 rok, dodając, że liczy na przyjęcie jej przez Sejm, co umożliwi sędziom podjęcie obowiązków.

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Korwin-Piotrowska przyznała, że sytuacja z piątkowej nocy wywołała silne emocje, również u sędziów i pracowników TK. Zapewniła, że rozmawia z nimi i wyjaśnia sytuację, podejmowane są także działania, które poprawią organizację pracy, gdyż wiele kwestii działa nieco archaicznie.

Dlatego, jak mówiła, zmiana regulaminu wymaga zwołania kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które zajmie się usprawnieniem działań i organizacją pracy, w tym metodą ustalania bezstronnych składów sądów. Data posiedzenia została wyznaczona na 10 listopada.

Sędzia zapewniła, że urzędnicy TK robią wszystko, aby 1200 spraw zalegających w Trybunale zostało jak najszybciej rozpoznanych, a to ściśle jest związane ze sprawną organizacją pracy. Podziękowała też za cierpliwość i zaapelowała o śledzenie komunikatów na stronie TK, które mają udowodnić, że instytucja ta jest przywracana obywatelom.

Co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym

30 października doszło do eskalacji konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez Sejm obecnej kadencji, ogłosiła przejęcie kierownictwa nad TK. Zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Oboje uznają te działania za bezprawne.

Na wniosek Korwin-Piotrowskiej policja zabezpieczyła teren wokół siedziby Trybunału. Tego samego dnia prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

Czytaj więcej Polityka Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...

Wieczorem do siedziby Trybunału przybył prezydent Karol Nawrocki, który przerwał wizytę w Senegalu. Przy wejściu doszło do przepychanki, a obie strony przedstawiły odmienne wersje wydarzeń.

W rezultacie powstały dwa ośrodki uznające się za uprawnione do kierowania TK. Spór dotyczy zarówno legalności wyboru nowych sędziów, jak i tego, kto może kierować Trybunałem.