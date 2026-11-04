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30 października 2026 r. pododdział zwarty policji wszedł na teren ogrodu TK i zablokował wejście na teren Trybunału
Trwający aktualnie kryzys w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego (TK) będzie zapewne długo przedmiotem wielu opinii prawnych i ocen. W tym tekście podejmujemy się jedynie analizy prawnej użytych przez władzę wykonawczą policyjnych (siłowych) metod w celu udostępnienia pomieszczeń Trybunału wybranym przez parlament osobom, od których Prezydent RP nie przyjął dotychczas ślubowania i uniemożliwienia dostępu do siedziby TK dotychczas pełniącym w nim obowiązki sędziom i innym pracownikom.
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