Oświadczenie w mediach społecznościowych opublikowała rzeczniczka prasowa TK Weronika Ścibor.

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Prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego wydali oświadczenie. Oskarżają władzę wykonawczą o atak na TK

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oraz wiceprezes Bartłomiej Sochański wystosowali wspólne oświadczenie skierowane do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Dokument, opublikowany przez rzeczniczkę prasową TK Weronikę Ścibor, dotyczy wydarzeń, do których doszło 30 października na terenie Trybunału Konstytucyjnego.

Autorzy oświadczenia stanowczo sprzeciwili się działaniom władzy wykonawczej, które określili jako bezprawną ingerencję w funkcjonowanie niezależnego organu władzy sądowniczej.

„Kierujemy niniejsze oświadczenie do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej, aby wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec bezprecedensowego w historii Europy bezprawnego, brutalnego ataku władzy wykonawczej na niezależny organ władzy sądowniczej” – napisali Święczkowski i Sochański.

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Święczkowski i Sochański o wydarzeniach z 30 października. „Zamaskowani funkcjonariusze policji zabarykadowali budynek TK”

W oświadczeniu przedstawiono przebieg wydarzeń, do których doszło wieczorem 30 października. Autorzy dokumentu twierdzą, że funkcjonariusze policji przedostali się na teren Trybunału Konstytucyjnego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Wieczorem 30 października siły policyjne wdarły się na teren Trybunału Konstytucyjnego z terenu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zamaskowani funkcjonariusze policji zabarykadowali budynek Trybunału, uniemożliwiając wejście do niego legalnym sędziom Trybunału” – czytamy w oświadczeniu.

Święczkowski i Sochański ocenili również, że charakter przeprowadzonych działań wskazuje na ich wcześniejsze przygotowanie. „Skala ataku i użytych sił świadczą, że operacja ta była od dawna przygotowywana” – stwierdzili.

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„Ogłoszenie się bez żadnej podstawy prawnej i wbrew zdrowemu rozsądkowi za osobę kierującą Trybunałem przez panią Annę Korwin-Piotrowską nie wywołuje żadnych skutków prawnych, podobnie jak próba zawieszenia legalnie powołanych przez prezydenta Prezesa i Wiceprezesa Trybunału” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Tym samym Święczkowski i Sochański podkreślili, że w ich ocenie zarówno przejęcie kierowania Trybunałem przez Korwin-Piotrowską, jak i próba zawieszenia prezesa oraz wiceprezesa TK są pozbawione skutków prawnych.

Apel prezesa i wiceprezesa TK do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej

Na zakończenie oświadczenia Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański wyrazili nadzieję, że działania, które opisali, spotkają się ze sprzeciwem społeczeństwa oraz międzynarodowej opinii publicznej.

„Wierzymy, że polskie społeczeństwo i międzynarodowa opinia publiczna opowiedzą się po stronie legalizmu, uczciwości i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, a przeciwko brutalnej i prymitywnej sile oraz próbie uzurpacji władzy” – zaznaczyli.

Kulisy kryzysu w TK. Nawrocki wraca z Afryki, Tusk odpowiada orędziem

W piątek wieczorem przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała, że wraz z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.

Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy; spotkał się m.in. z I Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Prezydent zwołał też pilne konsultacje polityczne z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Premier Donald Tusk wygłosił w sobotę wieczorem orędzie, w którym powiedział, że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego”. Jak dodał, „Państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w poniedziałek wieczorem, że w Trybunale Konstytucyjnym zalega obecnie 1171 spraw, które – jak zapewniła – będą sprawnie rozpoznawane.