– W 2027 r. spróbujemy wybrać wykonawców dla trzech odcinków kolejowego „igreka”. Chodzi o odcinki: od Parzniewa, następnie od lotniska do linii Skierniewice–Łowicz, a także węzeł bolimowski. Przetarg na ten ostatni, myślę, że ogłosimy jeszcze w tym roku i będzie on już w formule otwartej, czyli bez dialogu konkurencyjnego – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Borys, nowy prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.

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Jak dodaje, faktyczna budowa rozpocznie się w 2028 r. po podpisaniu umowy i przygotowaniu projektu wykonawczego. Kolejne postępowania spółki nie będą już poprzedzone dialogami konkurencyjnymi. Ma to przyspieszyć realizację projektów realizowanych przez CPK. Borys deklaruje, że spółka ma już odpowiednie kompetencje, by równolegle uruchamiać kolejne przetargi. A swoją rolę na stanowisku prezesa postrzega w kontekście zmiany etapu przygotowawczego w realną budowę.

Co z finansowaniem CPK?

Nowy prezes w rozmowie, którą w całości opublikujemy w czwartek, przyznaje, że spółka została dokapitalizowana papierami wartościowymi na kwotę 7,42 mld zł. Zabezpiecza to obecnie planowane przetargi, jednak na kolejne postępowania potrzebne są dodatkowe środki.

Piotr Borys wskazuje, że spółka chętnie sięgnie po fundusze z BGK, a także np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nie wyklucza też niewielkiego udziału partnerstwa publiczno–prywatnego. Kluczowe mają być jednak środki rządowe oraz unijne.

– Jeżeli chodzi o kolej – szykujemy się do ofensywy unijnej, szczególnie w świetle sygnałów z Parlamentu Europejskiego, który kładzie nacisk na kolej dużych prędkości. Będziemy składać wnioski zarówno na cały projekt „igrek” (kolej Warszawa–Port Polska–Łódź i dalej w stronę Poznania oraz Wrocławia – red.), jak i na projekt Katowice–granica kraju, biegnący w stronę czeskiej Ostrawy – przyznaje prezes CPK.

Spółka chce zmienić przepisy. Co z datą otwarcia Portu Polska?

W najbliższych miesiącach nowy prezes ma dokładnie przejrzeć całą dokumentację i procesy. Jak ustaliliśmy, do końca grudnia złoży raport pełnomocnikowi rządu – Piotrowi Malepszakowi. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja, czy rok 2032 – jako data otwarcia lotniska i doprowadzenia do niego kolei – jest jeszcze realny.

W międzyczasie, do końca 2026 r., spółka wyjdzie z inicjatywą legislacyjną. Zmiany mają przyspieszyć proces budowlany o kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet o rok.

– Jako spółka przedstawimy propozycję ustawy podobnej do ZRID-u drogowego, czyli połączenie decyzji lokalizacyjnej z pozwoleniem na budowę. Chcemy, by – korzystając z doświadczenia drogowego – urzędy mogły te przepisy w prosty sposób zaimplementować. Spowoduje to, że później będziemy wchodzić na wywłaszczenia – tuż przed pozwoleniem na budowę. Wówczas do urzędu trafi dojrzały, dobry jakościowo projekt budowlany – mówi Piotr Borys.

Całą rozmowę opublikujemy w czwartek w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl.