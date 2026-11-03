Nowe zdjęcie z budowy Portu Polska
Port Polska przechodzi z fazy planowania do budowy – podkreślają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.
„Budujemy, budujemy, budujemy! Trzy razy dla podkreślenia, bo nie wszyscy chcą usłyszeć, że skończył się etap projektowania, a Port Polska jest już w budowie” – podkreślono w najnowszym komunikacie w mediach społecznościowych.
Jak informuje Port Polska, w Baranowie zakończono próbne palowanie pod terminal i budowana jest bocznica do nowego lotniska. Postępy prac zaprezentowano na zdjęciu, które zestawiono z projektem terminala.
Natomiast w Łodzi rozpoczęto budowę Kolei Dużych Prędkości. Trwa tam montaż olbrzymiej maszyny do drążenia tunelu.
Jak poinformowało pod koniec października Ministerstwo Infrastruktury spółka Centralny Port Komunikacyjny uzyskała zgodę na prace przygotowawcze przy inwestycji i czeka obecnie na pozwolenie na budowę. Decyzja ma zapaść w grudniu 2026 r.
„Zakończono próbne palowanie prowadzone w ramach przygotowań do głębokiego fundamentowania terminala pasażerskiego. Wykonano 94 pale, w tym pale kotwiące, które są obecnie poddawane badaniom i próbom obciążeniowym. Równolegle na terenie przyszłego lotniska prowadzone są roboty ziemne i niwelacja terenu, a także wykonywane są tymczasowe zbiorniki retencyjne i drogi technologiczne oraz przygotowywane platformy robocze i zaplecze techniczne” – podało Ministerstwo Infrastruktury cytowane przez PAP.
W ramach inwestycji Port Polska ma powstać centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią oraz sieć Kolei Dużych Prędkości. Zgodnie z harmonogramem nowy port ma zostać oddany do użytku w 2032 r. W tym samym roku zakończona ma być także budowa odcinka kolei między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km.
30 października 2026 r. rada nadzorcza spółki CPK powołała nowego prezesa zarządu. Jest nim Piotr Borys, inżynier i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w największych projektach infrastrukturalnych w Polsce.
Czytaj więcej
Spółka CPK dostała zadanie ukończenia lotniska do 2032 roku i będzie do tego dążyć – mówi jej nowy prezes Piotr Borys. Podkreśla, że firma ma pieni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas