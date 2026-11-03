Port Polska przechodzi z fazy planowania do budowy – podkreślają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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„Skończył się etap projektowania, a Port Polska jest już w budowie”.

„Budujemy, budujemy, budujemy! Trzy razy dla podkreślenia, bo nie wszyscy chcą usłyszeć, że skończył się etap projektowania, a Port Polska jest już w budowie” – podkreślono w najnowszym komunikacie w mediach społecznościowych.

Jak informuje Port Polska, w Baranowie zakończono próbne palowanie pod terminal i budowana jest bocznica do nowego lotniska. Postępy prac zaprezentowano na zdjęciu, które zestawiono z projektem terminala.

Natomiast w Łodzi rozpoczęto budowę Kolei Dużych Prędkości. Trwa tam montaż olbrzymiej maszyny do drążenia tunelu.

Stan prac w Porcie Polska i nowy prezes spółki

Jak poinformowało pod koniec października Ministerstwo Infrastruktury spółka Centralny Port Komunikacyjny uzyskała zgodę na prace przygotowawcze przy inwestycji i czeka obecnie na pozwolenie na budowę. Decyzja ma zapaść w grudniu 2026 r.

„Zakończono próbne palowanie prowadzone w ramach przygotowań do głębokiego fundamentowania terminala pasażerskiego. Wykonano 94 pale, w tym pale kotwiące, które są obecnie poddawane badaniom i próbom obciążeniowym. Równolegle na terenie przyszłego lotniska prowadzone są roboty ziemne i niwelacja terenu, a także wykonywane są tymczasowe zbiorniki retencyjne i drogi technologiczne oraz przygotowywane platformy robocze i zaplecze techniczne” – podało Ministerstwo Infrastruktury cytowane przez PAP.

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią oraz sieć Kolei Dużych Prędkości. Zgodnie z harmonogramem nowy port ma zostać oddany do użytku w 2032 r. W tym samym roku zakończona ma być także budowa odcinka kolei między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km.

30 października 2026 r. rada nadzorcza spółki CPK powołała nowego prezesa zarządu. Jest nim Piotr Borys, inżynier i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w największych projektach infrastrukturalnych w Polsce.