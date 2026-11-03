W tym tygodniu, jak przypomina serwis, Senat rozpocznie prace nad ustawą o limitach czasu pracy i wynagrodzeń medyków.

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Pielęgniarki obawiają się pakietu zmian w ochronie zdrowia

Obawy pielęgniarek dotyczące procedowanego pakietu zmian przedstawiła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Dorota Ronek. Przyznała, że obawy budzi brak interpretacji do wielu nowych zapisów.

- Na ten moment trudno nam jednoznacznie ocenić. Obawiamy się tych nowych zapisów, bo nie ma interpretacji do wielu z nich - podkreśliła w rozmowie z serwisem Dorota Ronek.

Jednocześnie zauważyła, że dla pielęgniarek najbardziej niepokojące są zapisy związane ze zmianami w umowach pracowników.

- Na szczęście na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia udało się przywrócić prawa pracownicze, czyli ochronę związkową, ochronę kobiet w ciąży, ochronę przedemerytalną. Oceniamy to jak najbardziej na plus, ale nadal pozostaje niepewność pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – wskazała przewodnicząca OZZPiP w rozmowie z Rynkiem Zdrowia. – Pakiet tych zmian miał wyeliminować patologie w ochronie zdrowia, a tymczasem jest niebezpieczeństwem dla osób zatrudnionych na etatach – dodała.

„Jest jeszcze kluczowa sprawa”. OZZPiP planuje forsować w Senacie poprawki

Po wprowadzeniu w Sejmie wspomnianych zmian, Dorota Ronek przyznała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że przepisy „zostały poprawione częściowo, ale jeszcze jest kluczowa sprawa”.

Jak przypomina serwis, mowa o przepisie, który w ocenie OZZPiP może wymuszać dostosowanie do nowych wymogów wszystkich obowiązujących umów o pracę, a nie tylko tych, których postanowienia są sprzeczne z nową ustawą. Pielęgniarki oceniają to jako potencjalne zagrożenie dla stabilności zatrudnienia oraz wynegocjowanych warunków pracy i płacy.

- Tym samym daje furtkę pracodawcy do wpisania różnych innych rzeczy i tam będą niekorzystne zapisy. Jeżeli pracodawca tam coś dopisze, to to nie będą korzystne zapisy, bo wiadomo, jaka jest sytuacja w ochronie zdrowia. Jeżeli pracodawca nie dogada się z pracownikiem, to pracodawca ma obowiązek wręczyć wypowiedzenie - przyznała Dorota Ronek w rozmowie z serwisem.

W związku z tym związek pielęgniarek chce forsować w Senacie poprawki wykreślające z przepisu sformułowanie „w szczególności”.

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