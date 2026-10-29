Jak przypomina Rynek Zdrowia, od 4 do 6 października Senat ma zajmować się pakietem zmian w ochronie zdrowia, czyli nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Będą wyjątki od zasady „co najmniej połowa etatu”

W ramach wspomnianego pakietu zmian założono, że medyk w każdej placówce – w ramach danej formy zatrudnienia – musi pracować w wymiarze co najmniej połowy etatu. Od zasady tej jednak wprowadzono jeszcze na etapie prac sejmowych wyjątki zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia. O fakcie tym poinformował w czasie jednej z sesji XXII Forum Rynku Zdrowia wicedyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia, Michał Misiura.

Wyjątki – jak wyjaśnił – dotyczyć będą sytuacji, w których umowa z NFZ zakłada, że poradnia przyszpitalna działa w mniejszym wymiarze godzin. Wówczas możliwe będzie zatrudnienie lekarza na mniej niż połowę etatu.

Ponadto zaznaczył, że z wymogu pracy na „co najmniej połowę etatu” zostały wyłączone niektóre specjalizacje. Zasada nie będzie dotyczyła geriatrów, psychiatrów oraz patomorfologów.

Senator Wojciech Konieczny zgłosi poprawkę do pakietu zmian w ochronie zdrowia

Michał Misiura z Ministerstwa Zdrowia wspomniał o wyjątkach od zasady „co najmniej połowa etatu” w odpowiedzi na przedstawioną w trakcie sesji XXII Forum Rynku Zdrowia zapowiedź senatora Wojciecha Koniecznego z Nowej Lewicy. Polityk oznajmił, że na najbliższym posiedzeniu Senatu zgłosi własną poprawkę zakładającą obniżenie wymogu czasu pracy w jednej placówce z połowy do jednej czwartej etatu. Zwrócił przy tym uwagę, że NFZ podpisując umowy dla przyszpitalnych poradni uwzględnia ich pracę w wymiarze jednej czwartej etatu.

– Medyk będzie musiał wybierać między jedną a drugą jednostką ze szkodą dla jednej z nich. Przy wymogu jednej czwartej etatu, sprawa będzie nieco prostsza – powiedział Konieczny, cytowany przez Rynek Zdrowia.

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