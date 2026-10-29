Do wystąpienia prezesa PiS na Krynica Forum 2026 odniósł się w czwartek premier Donald Tusk. W środę Jarosław Kaczyński przedstawił kilka sposobów przebudowy Unii Europejskiej. Wśród nich wymienił zawarcie nowego traktatu, a także rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia ze wspólnoty, jeśli pozostałe działania nie przyniosą rezultatów.

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Tusk: stawką jest miejsce Polski w Unii Europejskiej

„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – napisał Tusk na platformie X.

Premier przedstawił wypowiedź lidera PiS jako element sporu o przyszłość Polski w strukturach europejskich. Kaczyński podkreślał natomiast, że rozpoczęcie rokowań miałoby być rozwiązaniem rezerwowym, stosowanym w przypadku niepowodzenia innych metod reformowania wspólnoty.

Sikorski o Polexicie. Wskazał możliwe konsekwencje

Krytycznie do słów prezesa PiS odniósł się również szef MSZ Radosław Sikorski. „A więc jednak chcą Polexitu. Granicy celnej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Kontroli paszportowych na lotniskach. Końca dopłat dla rolników i do inwestycji. Końca KPO i SAFE. A tak się zarzekali, że nigdy w życiu” – napisał na X.

Sikorski wskazał w ten sposób na potencjalne następstwa opuszczenia Unii, w tym konsekwencje dla podróżowania, rolnictwa i korzystania z unijnych środków.

Morawiecki: miejsce Polski jest w UE

Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus zapewnił, że jego formacja nie opowiada się za Polexitem, choć postuluje daleko idące zmiany w funkcjonowaniu Unii.

– Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, chociaż Unię Europejską oczywiście trzeba naprawiać – powiedział Morawiecki.

Były premier opowiedział się za zmianami w polityce migracyjnej, klimatycznej i fiskalnej oraz za reformą procedur stosowanych przez Komisję Europejską. Jego zdaniem tempo reform jest niewystarczające, jednak członkostwo Polski w Unii pozostaje właściwym kierunkiem.

– Nie jesteśmy tą formacją, która wzywa do Polexitu. Wręcz przeciwnie – miejsce Polski jest w Unii Europejskiej – podkreślił Morawiecki.

Kaczyński odpowiada Tuskowi. „Przywrócimy Unię Europejską obywatelom”

Do krytyki ze strony premiera odpowiedział sam Jarosław Kaczyński. W opublikowanym na platformie X wpisie zarzucił Tuskowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i podkreślił, że jego celem jest gruntowna przebudowa Unii Europejskiej.

„Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym” – napisał prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga zasadniczych zmian. Odpowiedzialnością za obecny kryzys wspólnoty obarczył między innymi rządy byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz Donalda Tuska, który wcześniej kierował Radą Europejską.

Według lidera PiS reformy powinny sprawić, by korzyści z członkostwa trafiały przede wszystkim do obywateli, a nie do politycznych elit. Wskazał przy tym na potrzebę obniżenia cen energii, poprawy bezpieczeństwa, prowadzenia odpowiedzialnej polityki migracyjnej oraz wzmocnienia europejskiej gospodarki i rolnictwa. Postulował również ograniczenie biurokracji.

„My to zrobimy. Przywrócimy Unię Europejską obywatelom” – zadeklarował Kaczyński. Dodał, że nie zamierza rezygnować z możliwości przeprowadzenia reform z powodu – jak określił – „kłamstw Tuska”.