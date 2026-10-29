Prokuratura domagała się dla biskupa kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zasądzenia 20 tys. zł grzywny. Obrońcy oskarżonego wnosili o uniewinnienie.

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Prokurator przekonywał, że wina biskupa Andrzeja Jeża jest poważna

To pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży.

W czasie procesu prokurator przekonywał o znacznej winie biskupa i szkodliwości społecznej czynu, którego się dopuścił. Mówił też, że brak jest okoliczności łagodzących.

- Jeżeli ktoś uważa, że czynił to dla dobra własnego środowiska, w którym funkcjonuje, lub w obawie przed krytyką ze strony społeczeństwa, to tym bardziej zasługuje na karę - mówił w mowie końcowej wygłoszonej przed kilkunastoma dniami prokurator Marcin Stępień z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Prokurator zwrócił też uwagę, że biskup nigdy nie przeprosił za swoje zachowanie

Biskup Andrzej Jeż nie przyznawał się do winy

Proces biskupa Jeża rozpoczął się w lutym. Prokuratura zarzuciła biskupowi, że ten nie powiadomił niezwłocznie organów ścigania o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich poniżej 15. roku życia przez Stanisława P. i Tomasza K., dwóch podległych mu księży. Biskup nie zrobił tego pomimo, iż miał wiarygodną informację o tym, że doszło do czynu przestępczego.

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Biskup nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Twierdził, że wiarygodną informację na temat czynów przestępczych popełnionych przez duchownych uzyskał dopiero w momencie, gdy kuria zgłosiła sprawę organom ścigania. Stało się to jednak dopiero po ponad trzech latach od wejścia w życie przepisów, które nakazywały informowanie o takich czynach.

23 marca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadziła prawny obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów ścigania m.in. o przestępstwie pedofilii. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

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