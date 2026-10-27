Spotkanie prezydenta USA z 12 katolickimi hierarchami odbyło się w czwartek, 22 października, niespełna dwa tygodnie przed wyborami do Kongresu. Biały Dom opublikował zdjęcia i nagranie, na których duchowni stoją wokół siedzącego przy biurku Donalda Trumpa i modlą się nad nim. Prezydent ma pochyloną głowę.

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Publikacja wywołała kontrowersje. Dwóch uczestników spotkania przyznało, że żałuje swojej decyzji. Jak informuje CNN, biskupi uważają, że ich obecność w Białym Domu została wykorzystana do partyjnych celów politycznych.

Arcybiskup Jeffrey Grob przeprasza za spotkanie z Donaldem Trumpem

Arcybiskup Milwaukee Jeffrey Grob oświadczył, że spotkanie z prezydentem nie miało oznaczać poparcia ani dla niego, ani dla jego polityki, ani dla Partii Republikańskiej.

„Przede wszystkim spotkanie w żaden sposób nie stanowiło poparcia dla prezydenta, jego polityki ani jego partii” – podkreślił duchowny w pisemnym oświadczeniu.

Jak wyjaśnił, biskupi nie wiedzieli, że ich modlitwa jest nagrywana. Nie wyrazili również zgody na publiczne udostępnienie zdjęć i filmu.

Arcybiskup przyznał, że po opublikowaniu materiałów zaczął otrzymywać wiadomości od osób zaniepokojonych tym, iż duchowni mogli nieświadomie wziąć udział w wydarzeniu politycznym na krótko przed wyborami.

„Nie poszedłem na to spotkanie bez zastrzeżeń. Żałuję, że ich nie posłuchałem. Zapewniam, że usłyszałem te głosy, rozumiem, w jaki sposób moje działania je wywołały i przepraszam za wszelkie szkody, jakie wyrządziłem” – napisał Grob.

Podobne stanowisko zajął biskup Des Moines William Joensen. Stwierdził, że spotkanie zostało wykorzystane do „partyjnych celów politycznych””, i przyznał, że powinien był przewidzieć takie ryzyko.

„Żałuję, że nie wykazałem się większą przenikliwością i mniejszą naiwnością” – oświadczył.

Duchowny dodał, że zamierza zachować otwartość na spotkania i modlitwę z przywódcami politycznymi, ale w przyszłości chce postępować ostrożniej.

Biały Dom broni spotkania. Spór Donalda Trumpa z Kościołem katolickim

W spotkaniu uczestniczyła również Paula White-Cain, wieloletnia doradczyni Donalda Trumpa do spraw religijnych.

Prezydent pozytywnie ocenił rozmowę z hierarchami.

– To było wspaniałe spotkanie. Modlili się. Głównie się modlili. To było bardzo miłe spotkanie. Są wspaniali – powiedział Trump.

Rzeczniczka Białego Domu Taylor Rogers nie odpowiedziała wprost na pytanie CNN, czy duchowni zgodzili się na publikację zdjęć i nagrania.

Zamiast tego przesłała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „nigdy nie było lepszego prezydenta dla katolickich Amerykanów niż prezydent Trump”.

Wskazała przy tym na działania administracji dotyczące wolności religijnej, ułaskawienia działaczy antyaborcyjnych, ograniczeń w zakresie opieki związanej z tożsamością płciową dzieci oraz ochrony praw rodziców.

Sprawa ma szczególne znaczenie w kontekście stanowiska papieża Leona XIV. Pierwszy amerykański papież wielokrotnie podkreślał, że katoliccy biskupi powinni unikać angażowania się w partyjne spory polityczne.

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Jednocześnie Leon XIV zabierał głos w sprawach publicznych. Krytykował między innymi zaostrzenie polityki imigracyjnej administracji Trumpa i wojnę w Iranie, a także apelował o wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji.

Według CNN jednym z powodów, dla których papież nie zdecydował się na wizytę w Stanach Zjednoczonych w 2026 r., były listopadowe wybory do Kongresu. Wizyty papieskie tradycyjnie nie są organizowane w okresach kampanii wyborczych.

Donald Trump w poprzednich kampaniach wyborczych korzystał ze znacznego poparcia katolików. Ostatnie sondaże wskazują jednak, że od czasu jego powrotu do Białego Domu poparcie w tej grupie zmalało.

Relacje prezydenta z Leonem XIV były napięte. Na początku roku doszło między nimi do publicznego sporu. W ostatnim czasie Trump złagodził jednak ton swoich wypowiedzi o papieżu, podkreślając między innymi, że jego starszy brat, Louis, jest zwolennikiem ruchu MAGA.