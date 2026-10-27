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Kreml nie potrafi zwyciężyć na froncie, więc chce wygrać dyplomacją

Wykorzystując Stany Zjednoczone Rosja chce narzucić Ukrainie niekorzystne warunki zakończenia wojny, jednocześnie zrzucając na prezydenta Zełenskiego winę za ich nieprzyjmowanie.

Publikacja: 27.10.2026 14:52

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Rosyjski przywódca Władimir Putin

Rosyjski przywódca Władimir Putin

Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

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Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wewnętrzna polityka USA wpływa na dostawy broni dla Kijowa i kształtuje strategię negocjacyjną Kremla.
  • Co zakłada najnowszy plan pokojowy i jaką cenę miałaby zapłacić Ukraina.
  • Czy prawdziwym celem Rosji jest Donbas, czy zniszczenie ukraińskiej niepodległości, i jak oceniają to analitycy.
  • W jaki sposób negocjacje mogą stać się pretekstem do wznowienia przez Rosję żądań wobec wschodniej flanki NATO.
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– Tylko Trump może uratować Putina – sądzi rosyjski opozycjonista i arcymistrz szachowy Garri Kasparow. Mimo oficjalnej przychylności wobec amerykańskiego prezydenta Moskwa nie chciała jednak rozpoczynać rozmów o ewentualnym zakończeniu wojny przed wyborami do Kongresu, które odbędą się 3 listopada.

Przed rozmowami Kreml chce wiedzieć, czy życzliwy jej prezydent utrzyma pełnię władzy, czy może demokraci będą w stanie zablokować jego prorosyjskie decyzje. – Trump wreszcie popiera swoje słowa czynami, które są zarówno niemoralne, jak i sprzeczne z interesem Ameryki – podsumował politykę obecnej administracji wobec wojny w Ukrainie Michael McFaul, były amerykański ambasador w Moskwie.

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