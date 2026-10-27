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Rosyjski przywódca Władimir Putin
– Tylko Trump może uratować Putina – sądzi rosyjski opozycjonista i arcymistrz szachowy Garri Kasparow. Mimo oficjalnej przychylności wobec amerykańskiego prezydenta Moskwa nie chciała jednak rozpoczynać rozmów o ewentualnym zakończeniu wojny przed wyborami do Kongresu, które odbędą się 3 listopada.
Przed rozmowami Kreml chce wiedzieć, czy życzliwy jej prezydent utrzyma pełnię władzy, czy może demokraci będą w stanie zablokować jego prorosyjskie decyzje. – Trump wreszcie popiera swoje słowa czynami, które są zarówno niemoralne, jak i sprzeczne z interesem Ameryki – podsumował politykę obecnej administracji wobec wojny w Ukrainie Michael McFaul, były amerykański ambasador w Moskwie.
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