Kwalifikacja wojskowa ruszy 1 lutego 2027 roku
Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2027 roku. Jej celem jest ocena zdolności do czynnej służby wojskowej. Fakt, że dana osoba stawiła się przed komisją, nie oznacza jednak, że zostanie wcielona do wojska.
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Jak podaje Rynek Zdrowia, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie:
Wszystkim tym osobom zostanie nadana kategoria wojskowa określająca zdolność do służby. Na komisję należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dokumenty dotyczące wykształcenia i posiadanych kwalifikacji oraz dokumentację medyczną.
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Jak przypomina Rynek Zdrowia, Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają również karty mobilizacyjne. Jest to dokument, który potwierdza przydział w czasie pokoju do określonych zadań w systemie obronnym państwa. Mogą otrzymać je zarówno mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, jak i kobiety posiadające kwalifikacje istotne dla funkcjonowania państwa w czasie kryzysu lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi m.in. o takie branże jak medycyna, łączność, logistyka, IT czy energetyka.
Karty różnią się od siebie kolorem paska, który informuje o przydziale oraz sposobie wezwania.
W czasie pokoju nadanie takiego przydziału nie wiąże się z wcieleniem do wojska ani udziałem w ćwiczeniach. Dopiero jeśli zostałaby ogłoszona mobilizacja lub stan wojenny, osoba, która otrzymała kartę, musi stawić się w określonym w dokumencie miejscu i czasie. Zignorowanie powołania podczas mobilizacji lub wojny może skutkować odpowiedzialnością karną.
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