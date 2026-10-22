Oto prognoza pogody na najbliższy weekend oraz na kolejne dni.

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Najbliższe dni z dynamiczną pogodą

Obecnie nasz kraj, jak podaje IMGW, znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, która z pofalowanym chłodnym frontem atmosferycznym będzie przemieszczać się powoli z południowego zachodu na północny wschód kraju. Za nim napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, wypierając cieplejszą masę powietrza.

W kolejnych dniach, jak informuje serwis TVN24 Meteo, pogoda w Polsce stanie się dynamiczna. Wszystko za sprawą stale wahającego się ciśnienia, a także naprzemiennych zmian cyrkulacji z zachodniej na południową.

Prognoza pogody na weekend

W piątek niemal w całym kraju będzie raczej pogodnie. Większe zachmurzenie prognozuje się jedynie w północno-wschodniej Polsce. Tam też możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 9 st. C na krańcach południowych, przez 13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 14–15 st. C na południowym zachodzie.

W sobotę od zachodu docierać zacznie większe zachmurzenie. Tam też wystąpić mogą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna tego dnia mieścić się będzie w przedziale od 7 st. C na krańcach południowych, przez 12–13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 14 st. C miejscami na południowym wschodzie.

Niedziela przyniesie nieznaczne ochłodzenie i silniejsze opady deszczu w całej Polsce. Większych przejaśnień spodziewać mogą się jedynie mieszkańcy wschodnich regionów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 do 13 st. C w zachodniej części kraju oraz od 12 do 15 st. C na wschodzie.

Jak wynika z prognoz długoterminowych IMGW, w ostatnim tygodniu października średnia maksymalna temperatura mieścić się będzie w przedziale od 9 do 12 st. C. Pierwszy tydzień listopada będzie już chłodniejszy, z temperaturą maksymalną od 5 do 9 st. C.

Wichura w Polsce. Oto, co mówią prognozy długoterminowe

W najbliższych dniach, jak donosi serwis TwojaPogoda.pl, nad zachodnie regiony Europy dotrzeć mają wichury. Już od piątku w Wielkiej Brytanii prognozowane są huraganowe wiatry. W górach i na wybrzeżu powiać może z prędkością do 120 km/h, a na pozostałym obszarze – do 100 km/h.

Jesienna wichura widoczna jest również w prognozie długoterminowej dla Polski. Silniej powiać może już w pierwszych dniach listopada, kiedy z południa Europy napłynie nad nasz kraj głęboki niż. Towarzyszyć będzie mu nie tylko porywisty wiatr, lecz także intensywny deszcz.

Centrum wspomnianego niżu, jak pokazują prognozy długoterminowe, może znaleźć się nad wschodnimi regionami Polski już 2 listopada. Wówczas na południu, wschodzie i w centrum kraju oraz nad morzem należy spodziewać się porywów wiatru do 90–100 km/h.