W najbliższych dniach maksymalna temperatura ma średnio mieścić się w przedziale od 4 do 9 st. C.„”

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Już wkrótce ocieplenie. Na termometrach nawet 15 st. C

Wyraźna zmiana pogody nadejść ma w czwartek 12 listopada. Wówczas w zachodniej połowie Polski zrobi się zdecydowanie cieplej. Maksymalne temperatury mieścić się będą tam w przedziale od 8 do nawet 11–12 st. C. Znacznie chłodniej pozostanie wciąż we wschodniej części kraju, gdzie termometry wskażą maksymalnie od 4 do 8 st. C.

W piątek 13 listopada ocieplenie obejmie już całą Polskę. Tym razem jednak najcieplej będzie w regionach południowo-wschodnich. Tam maksymalne temperatury wyniosą od 12 do 15 st. C. Chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych, maksymalnie 10 st. C. Niższe temperatury pojawią się tego dnia również w północno-zachodniej części kraju, gdzie maksymalnie na termometrach zobaczymy od 8 do 11 st. C.

Warto jednak dodać, że piątek, według prognoz, będzie wyjątkowo deszczowym dniem. Opadów spodziewać należy się w całym kraju. Najbardziej intensywne mają występować w części północno-zachodniej.

Wyższe temperatury, jak pokazują najnowsze prognozy IMGW, nie będą jednak towarzyszyć nam długo. Już bowiem w sobotę 14 listopada zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatury maksymalne w niemal całym kraju mieścić się będą w przedziale od 7 do 9 st. C. Nieco cieplej zrobi się jedynie miejscami na północnym wschodzie (11 st. C).

W drugiej połowie listopada do Polski dotrzeć mogą wichury

W drugiej połowie listopada, jak donosi serwis twojapogoda.pl, spodziewać należy się kolejnej gwałtownej zmiany aury. Do Polski dotrzeć mogą wichury. Wszystko za sprawą reorganizacji w cyrkulacji atmosferycznej, która ma wówczas nastąpić nad Europą. Dojdzie do pogłębienia się niżów oraz rozbudowy wyżów. W efekcie znacznie zwiększy się zróżnicowanie ciśnienia. W związku z tym pojawić się może porywisty wiatr.

Pierwszej znaczącej jesiennej wichury spodziewać należy się między 17 a 20 listopada. Wówczas nad naszym krajem przejdą układy niżowe. Pojawić ms się nie tylko silny wiatr, lecz także intensywne opady deszczu. Podmuchy wiatru w całym kraju przekroczyć mogą 70 km/h i miejscami osiągnąć nawet 80–90 km/h. Najsilniej powiać ma nad morzem i w górach, nawet 100–120 km/h.