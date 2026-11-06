W najbliższych dniach maksymalna temperatura ma średnio mieścić się w przedziale od 4 do 9 st. C.„”

Czytaj więcej

Zdaniem niektórych fizyków i chemików do budowy egipskich piramid wcale nie musiał zostać wykorzysta
Nauka
Budowa piramid znacznie odbiegała od naszych wyobrażeń? Materiał miał być inny niż kamień

Już wkrótce ocieplenie. Na termometrach nawet 15 st. C

Wyraźna zmiana pogody nadejść ma w czwartek 12 listopada. Wówczas w zachodniej połowie Polski zrobi się zdecydowanie cieplej. Maksymalne temperatury mieścić się będą tam w przedziale od 8 do nawet 11–12 st. C. Znacznie chłodniej pozostanie wciąż we wschodniej części kraju, gdzie termometry wskażą maksymalnie od 4 do 8 st. C.

W piątek 13 listopada ocieplenie obejmie już całą Polskę. Tym razem jednak najcieplej będzie w regionach południowo-wschodnich. Tam maksymalne temperatury wyniosą od 12 do 15 st. C. Chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych, maksymalnie 10 st. C. Niższe temperatury pojawią się tego dnia również w północno-zachodniej części kraju, gdzie maksymalnie na termometrach zobaczymy od 8 do 11 st. C.

Warto jednak dodać, że piątek, według prognoz, będzie wyjątkowo deszczowym dniem. Opadów spodziewać należy się w całym kraju. Najbardziej intensywne mają występować w części północno-zachodniej.

Wyższe temperatury, jak pokazują najnowsze prognozy IMGW, nie będą jednak towarzyszyć nam długo. Już bowiem w sobotę 14 listopada zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatury maksymalne w niemal całym kraju mieścić się będą w przedziale od 7 do 9 st. C. Nieco cieplej zrobi się jedynie miejscami na północnym wschodzie (11 st. C).

Czytaj więcej

W dwóch gminach na Pomorzu stanęły nietypowe tablice informacyjne
Ludzie
Konflikt między nowymi mieszkańcami wsi a rolnikami narasta. Ci ostatni wystawili specjalne tablice

W drugiej połowie listopada do Polski dotrzeć mogą wichury

W drugiej połowie listopada, jak donosi serwis twojapogoda.pl, spodziewać należy się kolejnej gwałtownej zmiany aury. Do Polski dotrzeć mogą wichury. Wszystko za sprawą reorganizacji w cyrkulacji atmosferycznej, która ma wówczas nastąpić nad Europą. Dojdzie do pogłębienia się niżów oraz rozbudowy wyżów. W efekcie znacznie zwiększy się zróżnicowanie ciśnienia. W związku z tym pojawić się może porywisty wiatr.

Pierwszej znaczącej jesiennej wichury spodziewać należy się między 17 a 20 listopada. Wówczas nad naszym krajem przejdą układy niżowe. Pojawić ms się nie tylko silny wiatr, lecz także intensywne opady deszczu. Podmuchy wiatru w całym kraju przekroczyć mogą 70 km/h i miejscami osiągnąć nawet 80–90 km/h. Najsilniej powiać ma nad morzem i w górach, nawet 100–120 km/h. 