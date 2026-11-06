Po spotkaniu z przedstawicielami Rosji i Ukrainy z pierwszą damą USA Melanią Trump, prezydent Donald Trump odbył zamknięte rozmowy z wysłannikiem Putina Kiryłem Dmitriewem. Następnie w Gabinecie Owalnym przekazał, że będzie umowa ws. Ukrainy.

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- Nie mogę wam powiedzieć dokładnie, o czym rozmawialiśmy. Ale po prostu mówię: to będzie umowa, to będzie wielka sprawa. Będzie bardzo duża. Będzie miała wpływ nie tylko na Ukrainę; powiedziałbym nawet, że może mieć wpływ na całą Europę. To będzie wielka, wspaniała umowa i wszyscy będą absolutnie zachwyceni - powiedział.

Przekonywał, że Stany Zjednoczone są „bardzo blisko” rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą.

Kushner o szczegółach. „Posunął się na przód”

Wpis poświęcony propozycji zamieścił także zięć Donalda Trumpa Jared Kushner, często uczestniczący w rozmowach dyplomatycznych, m.in. z Rosjanami.

„Prezydent Trump dzisiaj posunął naprzód ważną dyskusję z kilkoma europejskimi przywódcami na temat potrzeby szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa, która może pomóc ustanowić warunki dla trwałego pokoju” - napisał Kushner na X.

„Opierając się na jego przywództwie oraz istotnych pracach podjętych w tym tygodniu w Brukseli z Ukrainą, NATO i naszymi europejskimi partnerami, Steve Witkoff i ja chcemy podzielić się niektórymi celami kierującymi naszymi trwającymi dyskusjami” - dodał.

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Jak przekonuje Kushner, Europa i Rosja przez 30 lat zmagały się z ustanowieniem „zrównoważonego systemu ram bezpieczeństwa”. „Dekady nieufności, konkurencyjnych obaw bezpieczeństwa oraz niszczycielskie konsekwencje tej wojny czynią to niezwykle trudnym wyzwaniem, ale takim, które jest niezbędne dla trwałego pokoju” - napisał.

„Naszym celem jest opracowanie praktycznych ustaleń, które uwzględnią obawy bezpieczeństwa wszystkich stron, zmniejszą ryzyko przyszłych konfliktów i stworzą bardziej stabilne i przewidywalne środowisko bezpieczeństwa” - dodał.

Jak wymienił, USA skupiają się na pięciu celach: stałych konsultacjach bezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, większej przejrzystości militarnej, wzajemnych środkach zmniejszających ryzyko eskalacji oraz trwałym systemie ram długoterminowego europejskiego bezpieczeństwa i stabilności.

NATO centralnym elementem

„Wszelkie ustalenia muszą w pełni szanować suwerenność, integralność terytorialną i niezależne podejmowanie decyzji każdego narodu. Każdy kraj zachowa władzę nad swoim własnym bezpieczeństwem i sojuszami, a żaden kraj nie będzie miał weta nad suwerennymi wyborami innego. NATO pozostanie centralnym elementem europejskiej obrony zbiorowej, a ta inicjatywa będzie budować na istniejących instytucjach i zobowiązaniach” - podkreślił Kushner.

„Będziemy kontynuować konsultacje w formacie Shell Bay (nazwany od klubu golfowego Shell Bay w Hallandale Beach na Florydzie, należącego do Steve'a Witkoffa - red.) z Ukrainą, NATO, UE i naszymi europejskimi partnerami, rozszerzając zaangażowanie, aby zapewnić uwzględnienie wszystkich istotnych perspektyw i pomysłów. Zaangażujemy również Rosję w ramach negocjacji pokojowych” - podkreślił.

Jak przypomniał, w przyszłym tygodniu dojdzie do trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja. „Wszystkie strony pozostają intensywnie zaangażowane w przygotowania do istotnych i produktywnych negocjacji. Będziemy blisko konsultować się z naszymi europejskimi partnerami na marginesie i, jeśli dojdzie do postępów, dążyć do szerszego formatu wielostronnego z ich bezpośrednim udziałem” - podkreślił Kushner.

„Te pomysły nadal ewoluują, a my witamy przemyślane wkłady. Stworzenie właściwej struktury będzie kluczowe dla zakończenia tej wojny i przejścia od konfliktu ku warunkom umożliwiającym trwały pokój” - dodał.

Zaznaczył, że to „trudne, szczegółowe” wyzwanie i „nie ma łatwych rozwiązań”. „Ale szansa na pomoc w zakończeniu tej niszczycielskiej wojny i zbudowanie fundamentów dla bardziej pokojowej, bezpiecznej i dostatniej Europy dla przyszłych pokoleń czyni to wyzwaniem wartym podjęcia” - napisał.

„Będziemy obserwować, jak te dyskusje się rozwijają, i kontynuować intensywną pracę ze wszystkimi stronami w kierunku celu prezydenta Trumpa, jakim jest kompleksowy i trwały pokój” - zaznaczył Kushner.