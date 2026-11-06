Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przyjechała do Polski, by podziękować za dotychczasowy wkład kraju w rozwój Unii Europejskiej i działania na rzecz bezpieczeństwa – mówił Dariusz Joński w programie „Rzecz o polityce”. Europoseł Koalicji Obywatelskiej komentował również spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, protesty w jego obronie oraz możliwe napięcia podczas Marszu Niepodległości.

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Pytany o cel wizyty przewodniczącej PE w Polsce, europoseł KO wskazał na dwa powody: spotkanie ze studentami Szkoły Głównej Handlowej oraz wystąpienie w Sejmie, które miało być okazją do podziękowania Polsce za dotychczasowe osiągnięcia w Unii Europejskiej.

Joński podkreślał znaczenie ponad 20 lat członkostwa Polski we wspólnocie, a szczególnie ostatnich miesięcy. Jego zdaniem Polska odegrała istotną rolę w zmianie podejścia zachodnioeuropejskich państw do kwestii bezpieczeństwa.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Joński przypomniał o Beacie Szydło

Jacek Nizinkiewicz zapytał Jońskiego o stanowisko przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wobec sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Europoseł powiedział, że sprawa ta była już przedmiotem zainteresowania instytucji europejskich. Przypomniał, że dyskusja o zmianach w polskim TK trwa od 2015 roku.

W tym kontekście europoseł KO wskazał na byłą premier Beatę Szydło, która obecnie zasiada w Parlamencie Europejskim. Jak mówił, polityczka złożyła wniosek do działającej w PE Komisji do Spraw Tarczy Demokracji, powołanej dwa lata wcześniej. Jej zadaniem jest zajmowanie się ochroną demokracji przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Przypomniał, że Szydło głosowała przeciwko powołaniu tej komisji, a później sama zwróciła się do niej w sprawie Polski.

– Demolowała Trybunał Konstytucyjny, głosowała przeciwko komisji, ale teraz składa do tej komisji, żeby komisja się zajęła tym, co w Polsce – powiedział europoseł.

Według Jońskiego komisja powinna przeanalizować sytuację w TK, uwzględniając wydarzenia od 2015 roku. Polityk wskazał w tym kontekście na decyzję ówczesnej premier Beaty Szydło o niepublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Protesty przed Trybunałem. „Kaczyńskiemu nie udało się zmobilizować ludzi”

Europoseł KO odniósł się również do demonstracji związanych ze sporem o Trybunał Konstytucyjny.

Joński przekonywał, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się zgromadzić przed Trybunałem dużej liczby demonstrantów. Z kolei – jak mówił – w Warszawie i innych miastach ludzie spontanicznie organizowali manifestacje poparcia dla sędziów.

Zwrócił uwagę, że w demonstracjach tych nie uczestniczyły oficjalnie jako organizatorzy partie tworzące koalicję rządzącą. Wskazał natomiast na Komitet Obrony Demokracji. Przeciwstawił temu działania PiS i Solidarności, które – według jego relacji – organizowały przyjazdy uczestników protestu autobusami.

Polityk krytycznie opisał również przebieg demonstracji przeciwników zmian w Trybunale. Jego zdaniem część wydarzeń miała charakter politycznego widowiska, a nie merytorycznego protestu. Wspomniał między innymi o transparentach wymierzonych w ministrów, śpiewach i zachowaniu uczestników.

Karol Nawrocki i antyunijna lista. Joński mówi o zagrożeniu dla Polski

Jacek Nizinkiewicz zapytał, czy prezydent może najwięcej zyskać na sporze wokół Trybunału i powrocie do konfliktu między PiS a Koalicją Obywatelską.

Joński rozdzielił ocenę sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości od swoich obaw dotyczących działań prezydenta. Jak stwierdził, wydarzenia w PiS przypominają mu sytuację na tonącym statku, jednak znacznie poważniej ocenia możliwość tworzenia przez Nawrockiego nowych inicjatyw politycznych.

Szczególną uwagę zwrócił na zapowiedzi dotyczące list wyborczych do Senatu, które – jego zdaniem – mogą mieć charakter antyunijny.

Europoseł zarzucił prezydentowi, że nie podejmuje wystarczających kontaktów z instytucjami europejskimi. Zauważył, że Nawrocki nie odwiedził Parlamentu Europejskiego w Brukseli ani w Strasburgu, natomiast pojawiał się między innymi w Budapeszcie.

– On się wpisuje w tę retorykę Kaczyńskiego, że Berlin, Bruksela, Paryż to są wrogowie. Nic nie wspomina o Moskwie i Mińsku – mówił Joński.

Czy Braun działa na rzecz Rosji? Joński: Nie mam dowodów

Prowadzący zapytał, czy zdaniem europosła Grzegorz Braun jest niebezpiecznym politykiem, czy też może działać na korzyść obcego mocarstwa.

Joński wyraźnie zaznaczył, że nie dysponuje dowodami potwierdzającymi, iż Braun jest opłacany przez obce państwo lub z nim współpracuje.

Zwrócił jednak uwagę na treść wystąpień polityka w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem wielokrotnie wpisują się one w rosyjską narrację, ponieważ są wymierzone w Unię Europejską i Ukrainę.

– Jeśli każde jego wystąpienie jest w obronie narracji rosyjskiej, atakujące Unię Europejską i atakujące Ukrainę, no to stawia pytania, po co on jest w parlamencie i po co on jest w polityce – mówił.

Europoseł ocenił, że działalność Brauna przyczynia się do pogłębiania podziałów w Europie, co może przynosić korzyści Rosji i Kremlowi.

Zwrócił również uwagę na poparcie, jakim cieszy się polityk. Podkreślił, że nie jest ono jednocyfrowe, co w jego ocenie czyni sytuację szczególnie niepokojącą.

Joński wyraził obawę, że część wyborców koncentruje się wyłącznie na wybranych hasłach Brauna, nie zwracając uwagi na jego działalność w Parlamencie Europejskim.