Karol Nawrocki
Nawrocki podjął decyzję ws. NBP
Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 5 listopada powołał:
Zgodnie z ustawą o NBP, członków zarządu banku centralnego powołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Tego typu akty urzędowe wymagają jednak kontrasygnaty premiera. Już w lutym prezydent wydał postanowienia o powołaniu do zarządu Kightley, Koteckiego, Litwiniuka i Zarzeckiego, ale w maju premier zwrócił je bez podpisu.
Sytuacja była jednak napięta. 4 listopada upłynęła bowiem kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego. Liczba członków zarządu zmniejszyła się do pięciu, a zgodnie z ustawą Bank potrzebuje co najmniej sześciu osób w zarządzie.
3 listopada premier Donald Tusk złożył kontrasygnatę pod postanowieniami w sprawie powołania czterech członków zarządu NBP.
Zmianę czekają wkrótce Radę Polityki Pieniężnej. Kotecki i Litwiniuk są bowiem jej członkami, powołanymi głosami Senatu. Teraz parlament musi ich odwołać i powołać na ich stanowisko następców.
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