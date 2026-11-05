– Realizacja ambicji strategicznych zachęciła nas do tego, żeby rozpocząć proces aktualizacji strategii. Do tego doszły również zmiany rynkowe dotyczące zachowań klientów czy konkurencji bankowej bądź neobankowej. Chcemy wiosną 2027 r. pokazać nasz nowy poziom ambicji i trajektorię wzrostu na kolejne kilka lat – zapowiedział prezes PKO BP Szymon Midera podczas czwartkowej konferencji wynikowej.

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Nowe cele PKO BP: 30 proc. rynku detalicznego i 20 proc. korporacyjnego

Jak wynika z zapowiedzi prezesa, nowa strategia będzie obejmować perspektywę do 2030 r. i zakładać bardziej ambitne cele biznesowe. – Od jakiegoś czasu mówię o tym kierunku: 30 proc. udziału w detalu i 20 proc. w korporacjach. Oczywiste jest to, że za wzrostem naszej pozycji biznesowej będzie rosła pozycja finansowa – wskazał Midera.

Obowiązująca strategia „Numer 1 i kropka” na lata 2025–2027 zakłada m.in. zwiększenie liczby klientów indywidualnych do 15 mln, osiągnięcie 27-proc. udziału w oszczędnościach gospodarstw domowych oraz 18-proc. udziału w finansowaniu klientów biznesowych. Jeśli chodzi o udział w rynku pożyczek gotówkowych, to cel wynosi ponad 20 proc., a w kredytach hipotecznych – 26–28 proc. udziału. Większość kluczowych ambicji biznesowych udało się już zrealizować lub przekroczyć.

PKO BP nie zamierza przy tym szukać wzrostu przez przejęcia. Prezes podkreśla, że podstawą rozwoju pozostanie wzrost organiczny. Bank chce rozwijać obecność swoich zagranicznych oddziałów, ale przede wszystkim po to, by wspierać polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność poza krajem. Jak przypomniał Midera, PKO BP jest już trzecim największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, choć rzeczywiście w skali europejskiej pozostaje na bardziej odległych pozycjach.

Najnowsze wyniki PKO BP: Dwucyfrowy wzrost kredytów i coraz większy udział w rynku

Tempo ekspansji największego polskiego banku jest wyraźne. Trzeci kwartał z rzędu PKO BP zanotował dwucyfrowy wzrost w głównych segmentach kredytowych. Na koniec września finansowanie klientów wyniosło 363 mld zł, o 15,3 proc. więcej niż rok wcześniej, a w ciągu dziewięciu miesięcy bank udzielił ponad 124 mld zł nowych kredytów.

Szczególnie mocna jest pozycja banku na rynku detalicznym. Portfel kredytów konsumpcyjnych zwiększył się w ciągu roku o 19,9 proc., a udział PKO BP w tym rynku wzrósł do 22,15 proc. W ciągu roku bank poprawił swoją pozycję o 1,2 pkt proc., co – według jego danych – było najszybszym wzrostem wśród dużych banków w Polsce. Jeszcze większy udział ma w hipotekach. Saldo kredytów mieszkaniowych wzrosło o 15,1 proc. rok do roku, a udział banku w rynku sięgnął 27,47 proc. W samym III kwartale PKO BP udzielił klientom indywidualnym kredytów mieszkaniowych o wartości 12,2 mld zł, o 48 proc. więcej niż rok wcześniej. Jego udział w nowej sprzedaży wyniósł aż 30,3 proc. Dwie trzecie nowych hipotek opiera się na okresowo stałej stopie procentowej. Bank rozwija też ofertę opartą na nowym wskaźniku POLSTR. W ciągu pierwszego miesiąca sprzedał kredyty z tym oprocentowaniem o wartości ponad 400 mln zł.

Finansowanie klientów korporacyjnych osiągnęło na koniec września 127,9 mld zł, zwiększając się o 15,6 proc. rok do roku. Co istotne, po raz pierwszy dynamika tego segmentu była wyższa niż wzrost finansowania klientów indywidualnych. Same kredyty dla przedsiębiorstw urosły o 17,6 proc., a ponad 60 proc. ich portfela stanowią kredyty inwestycyjne.

PKO BP chce mieć 15 mln klientów

Bank przyciąga także nowych klientów. Po trzech kwartałach obsługiwał już 12,7 mln osób, o 306 tys. więcej niż przed rokiem, choć do wyznaczonego celu (15 mln klientów) jeszcze dużo brakuje.

Bank rozwija ekosystem usług w różnych kanałach dostępu, w tym współpracę z Allegro i Żabką, a także własną platformę Automarket. Z usługi PKO Allegro KLIK korzysta niemal pół miliona klientów. Od września możliwe jest również otwarcie konta w PKO BP bezpośrednio z poziomu aplikacji Allegro. Z kolei przez Automarket w ciągu dziewięciu miesięcy sprzedano ponad 8 tys. samochodów, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Kolejnym krokiem ma być uruchomienie jeszcze w tym roku płatności i finansowania PKO BP w aplikacji Żabki, z której korzysta ponad 10 mln użytkowników. Do końca tego roku zniknąć ma też nazwa IKO dla aplikacji mobilnej PKO BP.

Wyniki finansowe PKO BP: Ponad 8,2 mld zł zysku po trzech kwartałach

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, były one satysfakcjonujące pomimo niższych stóp procentowych i wyższej stawki CIT. Po dziewięciu miesiącach 2026 r. grupa PKO BP wypracowała 8,22 mld zł zysku netto, o 3,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kwartale zysk wyniósł 2,93 mld zł, rosnąc o 3,4 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału. Rezultat okazał się o 4,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

Wynik odsetkowy w okresie styczeń–wrzesień wyniósł 18,5 mld zł i był o 1,7 proc. wyższy niż rok wcześniej, z kolei wynik prowizyjny wzrósł o 8,2 proc., do 4,19 mld zł.

Na wynik netto pozytywnie wpływały niższe koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych, z drugiej strony bank odczuwał wyższe koszty działania oraz znacznie większe obciążenie podatkiem dochodowym. Za trzy kwartały tego roku grupa zapłaciła ponad 4,7 mld zł podatku dochodowego, o 76 proc. więcej niż rok wcześniej.