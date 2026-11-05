Posiedzenie, jak przypomina serwis, odbędzie się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników: „Będzie okazją do poruszenia najważniejszych problemów”

Arkadiusz Siekaniec, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, w rozmowie z WNP podkreślił, że „[…] będzie okazją do poruszenia najważniejszych problemów, z jakimi boryka się branża w ostatnim czasie”. Dodał, że należy do nich m.in. krytyczna sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która mimo cięć wynagrodzeń i redukcji zatrudnienia nie osiągnęła poziomu rentowności.

– Poparte protestem czterech związków zawodowych wrzenie w Lubelskim Węglu Bogdanka także powinno stanowić przedmiot obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Związkowcy zwracają tam uwagę, że podobnie jak w JSW sprzedają swój surowiec poniżej kosztów i wyrażają obawę o to, czy ich spółka nie podzieli losu JSW – dodał Arkadiusz Siekaniec.

Górnicy chcą rozmawiać z ministrami

Duże nadzieje związane z posiedzeniem Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników ma również Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80. W rozmowie z serwisem zaznaczył, że istnieje wiele spraw, które powinny zostać omówione w czasie spotkania. Związkowcy nie mają jednak pewności, czy na posiedzeniu odpowiednio reprezentowany będzie rząd.

– Taka rozmowa wymaga obecności przynajmniej ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna oraz ministra energii Miłosza Motyki – wskazał Bogusław Ziętek. – Nasz system energetyczny się sypie. Ceny energii w Europie biją kolejne rekordy. Magazyny gazu są w Europie prawie puste. A zwały przykopalniane w Polsce są na poziomie niemal zerowym. To wszystko wymaga natychmiastowych działań i nowego planu – dodał.

W rozmowie z WNP zaznaczył również, że w trakcie spotkania omówiony powinien zostać problem braków w zatrudnieniu przy jednoczesnym oczekiwanym ze strony rządu wzroście wydobycia węgla.

– Coraz mniejszymi siłami zmuszeni jesteśmy wydobywać coraz większe wolumeny – powiedział Bogusław Ziętek. – Węgla w Polsce brakuje, co widać już gołym okiem. I tylko w tym roku sprzedano w Polskiej Grupie Górniczej ze zwałów ponad 2 miliony ton i PGG wydobędzie ponad 1 milion ton więcej niż zakładano wcześniej. Jeżeli ministrowie Balczun i Motyka nie przyjadą na obrady górniczego zespołu trójstronnego, to znaczy, że lekceważą te problemy. I nie będzie innego wyjścia niż protesty na ulicach Katowic i Warszawy – dodał.

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