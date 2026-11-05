Strach dotyczy realnego zagrożenia. Lęk zagrożenia wyobrażonego: przed krytyką, odrzuceniem, utratą twarzy. Do klasycznej trójki reakcji: walcz, uciekaj, zastygnij, Kowalewska dokłada czwartą, w pracy najczęstszą: zadowalaj. Skoro lęk dotyczy relacji, ratowanie relacji staje się strategią przetrwania kosztem mówienia prawdy.
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Napięte dłonie, potem głowa, na końcu stopy – to pierwsza warstwa objawów. Druga to suchość w ustach i przyspieszone bicie serca. Trzecia: mgła przed oczami, tunelowe widzenie, luki w pamięci. Dosłownie. Z raportu Fundacji Nowe Przestrzenie „Ile kosztuje milczenie?” wynika, że 16 proc. pracujących w zespołach, będąc w lęku, nie pamięta, o czym była mowa na spotkaniu, a wśród osób o niskim poczuciu bezpieczeństwa psychologicznego już 28 proc. Niemal jedna trzecia uczestników spotkania może wyjść z niego, nie wnosząc nic.
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Raport pokazuje skalę problemu: tylko 29 proc. pracowników w Polsce deklaruje wysokie poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, a 31 proc. pracuje w permanentnym lęku. 42 proc. uważa, że błąd zostanie użyty przeciwko nim. Dlatego trafia do podziemia, a nie do przełożonego. Cena bywa konkretna: raport opisuje przypadek lidera, który w pewnej sytuacji sam poczuł się niewystarczająco bezpiecznie, by się odezwać i to jedno milczenie kosztowało firmę 400–800 tys. zł. Kowalewska dodaje ostrzeżenie z perspektywy gabinetu psychoterapeutycznego: szkolenia z innowacji czy otwartej komunikacji są bezcelowe, dopóki zespół funkcjonuje w trybie przetrwania. Ciało zajęte regulacją lęku nie ma zasobów na uczenie się.
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Pierwszy krok to nazwać: „jestem w lęku”. Drugi to oddech: zdrowy jest przeponowy, wydech dłuższy od wdechu. Trzy świadome oddechy w trakcie spotkania zwykle wystarczą, by napięcie opadło. Kowalewska poleca to liderom wprost jako narzędzie do stosowania na żywo, nie tylko w gabinecie. Przy głębokich traumach potrzebna jest psychoterapia, bo mechanizm działa poza świadomością. Ostatnia, najprostsza zmiana dotyczy języka: nie „zdenerwowałeś mnie”, lecz „jestem zdenerwowana, co mogę z tym zrobić”. To początek odpowiedzialności emocjonalnej i, jak pokazują liczby, także oszczędności rzędu setek tysięcy złotych.
Podcast powstał we współpracy z Fundacją Nowe Przestrzenie. Raport „Ile kosztuje milczenie?", przygotowany przez fundację we współpracy z Ipsos Polska, można pobrać tutaj.
Zachęcamy do odsłuchania poprzednich odcinków podcastu.
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