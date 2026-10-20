Jak wynika z badania, 32 proc. Polaków przyznało, że raczej czuje przemęczenie pracą, a 18 proc., że zdecydowanie tak.

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Co drugi Polak przemęczony pracą. Najgorzej wypadają młodzi

Dane pokazały, że najmocniej przemęczenie odczuwają najmłodsi pracownicy. Wśród osób w wieku 18-34 lat zadeklarowało to 60 proc. badanych, a co czwarta z nich zdecydowanie odczuwa przemęczenie. Z wiekiem ten odsetek spada, bo wśród osób w wieku 45-54 lat wynosi 47 proc., a wśród pracowników po 55. roku życia – 39 proc. Co ósmy badany (12 proc.) nie potrafił jednoznacznie ocenić swojego stanu.

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„Zmęczenie zawodowe wchodzi z impetem do naszych domów” – ocenili autorzy badania. Podkreślili, że tylko 22 proc. badanych zadeklarowało, że nie wpływa ono na ich życie prywatne. Pozostali respondenci wskazali, że przemęczenie w pracy wpływa na trudności z wykonywaniem obowiązków domowych (41 proc.), snem i odpoczynkiem (40 proc.), aktywnością fizyczną (36 proc.) oraz realizacją hobby i zainteresowań (34 proc.).

Jednocześnie 22 proc. badanych przyznało, że przepracowanie odbija się na ich relacjach z rodziną i znajomymi, a 20 proc. ma przez to mniej czasu dla partnera lub partnerki. Kolejne 17 proc. wskazało, że przemęczenie ma wpływ na ich życie intymne, a dla 12 proc. – na czas spędzany z dziećmi.

Przemęczenie pracą mocniej odbija się na życiu kobiet

W badaniu 47 proc. kobiet przyznało, że zmęczenie zawodowe utrudnia im wykonywanie obowiązków domowych, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 34 proc. Kobiety częściej wskazywały również na ograniczenie czasu spędzanego z partnerem lub partnerką (23 proc. vs. 16 proc. mężczyzn) oraz negatywny wpływ zmęczenia na relacje z rodziną i znajomymi (25 proc. vs. 20 proc.). Częściej przepracowanie odbija się także na ich aktywności fizycznej (39 proc. u kobiet vs. 33 proc. u mężczyzn).

Z kolei mężczyźni najczęściej wskazywali wpływ przemęczenia pracą na sen i odpoczynek (38 proc.). W przypadku życia intymnego i czasu spędzanego z dziećmi odpowiedzi obu płci były niemal identyczne.

Wyniki badania mogą odzwierciedlać nierówny podział obowiązków domowych i opiekuńczych w polskich rodzinach – ocenili autorzy badania. „Pomimo coraz powszechniejszego modelu partnerskiego, wciąż dla części kobiet koniec pracy zawodowej nie oznacza końca codziennych obowiązków. W efekcie czasu na odpoczynek, własne zainteresowania czy pielęgnowanie relacji pozostaje jeszcze mniej” – wskazano w informacji prasowej.

Przepracowanie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych

Autorzy badania zwrócili też uwagę, że pracownik, który nie ma czasu na regenerację psychiczną i fizyczną, może mieć większe trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji i utrzymaniem efektywności. Przewlekłe przeciążenie zwiększa również ryzyko wypalenia zawodowego i problemów zdrowotnych, które mogą prowadzić do absencji w pracy – dodano.

W publikacji zwrócono uwagę, że wskazują na to dane ZUS, zgodnie z którymi w 2025 r. wystawiono 27,5 mln zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln więcej niż w 2021 r.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1095 osób, w wieku 18 lat i więcej, w dniach 25-28 września metodą CAWI. Personnel Service S.A. to spółka zajmująca się rozwiązaniami HR dla biznesu.