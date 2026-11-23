AI przejmuje proste zlecenia. Freelancer częściej zarabia na wideo i programowaniu
Produkcja i montaż materiałów wideo, w tym podcastów, rolek i shortów, a także filmików czy animacji na portale społecznościowe awansowały w ciągu ostatniego roku do najbardziej popularnych usług zlecanych w Polsce freelancerom – dowodzi najnowsza analiza platformy Useme specjalizującej się w rozliczeniach tych niezależnych specjalistów, której wyniki „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.
Według analizy, która objęła prawie 125 tys. umów rozliczonych za pośrednictwem Useme i prawie 12 tys. ogłoszeń zleceniodawców opublikowanych w ciągu ostatniego roku (do września 2026 r.), teraz produkcja wideo stała się największą kategorią usług, a liczba umów z tej kategorii wzrosła o ponad dwie trzecie w porównaniu z poprzednim rokiem.
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Do tego wzrostu przyczynił się rozwój AI, która nie tylko pomaga w produkcji reklam i promocyjnych wideo AI, ale też bardzo przyspiesza montaż i obróbkę materiałów filmowych. Autorzy analizy zwracają uwagę, że zmienia się także zakres obowiązków specjalistów od mediów społecznościowych; rzadziej dostają zlecenia dotyczące prowadzenia profili i pisania postów, a z kolei przybywa im zadań obejmujących montaż i postprodukcję wideo.
Duży wpływ rozwoju AI jest widoczny w usługach tłumaczeń i copywritingu – które są wśród specjalizacji najbardziej narażonych na konkurencję ze strony sztucznej inteligencji. Jak przyznaje Przemysław Głośny, prezes Useme, od ubiegłego roku w tych kategoriach widać znaczący spadek zapotrzebowania na proste zlecenia, które teraz można powierzyć AI. Potwierdzają to statystyki platformy – liczba rozliczonych umów dotyczących copywritingu zmniejszyła się w ciągu roku o 12 proc., a w przypadku tłumaczeń spadła o 14 proc.
Jednocześnie wyraźnie w górę (o ponad 22 proc.) poszła mediana wartości zleceń copywriterów. Co może wskazywać na zmianę struktury realizowanych usług lub ograniczenie udziału najtańszych projektów. Z pomocą AI doświadczeni specjaliści mogą teraz realizować duże zlecenia, do których wcześniej trzeba było zatrudniać więcej osób – Zmieniają się oczekiwania wobec kompetencji copywriterów i zakresu realizowanych projektów – z małych zadań na większe projekty tekstowe – wyjaśnia Przemysław Głośny.
Podobnie jest w grafice, która do niedawna była jedną z najbardziej popularnych i poszukiwanych kategorii usług freelancerskich. W tym roku pod względem liczby rozliczonych przez Useme umów grafika spadła na drugie miejsce (za produkcją wideo), choć zleceń dla grafików przybyło (o 4 proc. rok do roku). Jeszcze szybciej, bo o 18 proc. rosła mediana wartości umów na usługi graficzne, w których coraz częściej są wymagane kompetencje AI.
Analiza ogłoszeń na Useme dowodzi, że zleceniodawcy coraz rzadziej oczekują znajomości konkretnych narzędzi AI, a coraz częściej umiejętności ich wykorzystania w realizacji konkretnych zadań. Już prawie w co dziesiątym ogłoszeniu dotyczącym produkcji wideo wymagano umiejętności związanych z generowaniem grafiki i wideo za pomocą AI. To ponad trzykrotnie częściej niż rok wcześniej. W ciągu ostatniego roku przybyło też ogłoszeń, w których wymagana jest umiejętność optymalizacji treści pod wyszukiwarki oparte na sztucznej inteligencji (GEO).
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Wzrost popularności AI widać także na działającej w Europie, w tym w Polsce, ukraińskiej platformie Freelancehunt. Według jej danych, w tym roku (do października) liczba ogłoszeń dotyczących tworzenia filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wzrosła w Polsce o 137 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. – Firmy poszukują specjalistów, którzy potrafią tworzyć gotowe reklamy, animacje i filmy promocyjne, a produkcja wideo z pomocą AI zaczyna stawać się osobną specjalizacją na rynku freelancingu ‑ ocenia Freelancehunt. W jej niedawnym badaniu ponad trzy czwarte wolnych strzelców z naszego regionu oceniło, że dzięki AI szybciej wykonują swoje zadania.
Wpływ AI jest też widoczny w usługach programowania, w których od zeszłego roku wyraźnie przybyło freelancerów. Jednocześnie wzrosła też, i to prawie o 60 proc. liczba rozliczonych przez nich umów.
Przemysław Głośny wiąże to ze zmianami na rynku IT; podczas gdy wcześniej większość programistów była związana ze spółkami programistycznymi, to w ostatnich latach, pod wpływem presji na cięcie kosztów i rozwoju narzędzi AI, software house’y mocno ograniczały zatrudnienie. Dotknęło to szczególnie tzw. ławki, czyli rezerwowych specjalistów. W rezultacie wielu z nich trafiło na rynek freelancingu oferując usługi programowania. Przy wsparciu narzędzi AI, mogą je realizować nie tylko programiści, ale także informatycy z innych specjalizacji, w tym testerzy, a co więcej, doświadczony specjalista może teraz zrealizować projekt, który wcześniej wymagał pracy kilkuosobowego zespołu.
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Zdaniem szefa Useme, z AI jest też związany zwiększony popyt na usługi programistyczne; firmy dużo łatwiej, szybciej i taniej mogą teraz realizować mniejsze projekty związane np. z wdrożeniem automatyzacji, czy rozwojem działalności w Internecie. Mogą też łatwiej dopasować do swych potrzeb dostępne na rynku rozwiązania IT. W rezultacie wzrosła dostępność usług IT dla mniejszych firm, których nie było wcześniej stać na usługi software house’ów.
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