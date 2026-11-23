To chyba najsłynniejsze stopy w Polsce, które co miesiąc znajdują się w centrum uwagi. Mediów, ale nie tylko. O stopy procentowe oczywiście chodzi. To one mają wpływ na koszt kredytów i to od nich zależy wysokość ustawowych odsetek. Od 1998 r. decyduje o nich Rada Polityki Pieniężnej, czyli 10-osobowe gremium pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Po 3 członków – jak zapisano w ustawie o NBP „spośród specjalistów z zakresu finansów” – wybierają Sejm, Senat i prezydent. Od początku działania Rady do jej składu przemykali się wybierani przez różne koalicje politycy i prawnicy, w tym byli ministrowie albo wiceministrowie, ale w ostatnich latach ten proceder nabrał wyjątkowej mocy.